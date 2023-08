L’omaggio molisano a Dalla continua, appuntamento con la band ‘L’ultima Luna’ a Morrone del Sannio

Dopo il concerto di Petrella Tifernina (video), che ha riscosso grandissimo successo, con appassionati ormai fidelizzati provenienti da diversi comuni molisani, si è in attesa della quarta tappa del tour molisano de L’ultima luna, che il 26 Agosto porterà la musica, e non solo, di Lucio Dalla a Morrone del Sannio. La band capeggiata da Vincenzo Limongi si esibirà in occasione della Festa di San Gerardo Maiella nel piccolo ma suggestivo comune molisano, arroccato sulla montagna, a circa 900 metri di altezza. Morrone del Sannio è un luogo ricco di storia e tradizioni con una comunità calorosa e ospitale, un piccolo angolo di paradiso nel centro del Molise. L’evento è organizzato dal comitato festa, i cui referenti sono Pasquale Melfi e Michele Ricci. Il concerto si svolgerà in piazza Umberto primo alle ore 21:30, ingresso libero con posti a sedere.

La band è composta da:

Vincenzo Limongi – voce, pianoforte

Stefano Barbaresco – chitarra elettrica

Giorgio De Luca – tastiera, pianoforte

Guido Zanolini – basso elettrico

Cristiano Peschi – batteria, voce Giovannino Giangiacomo – percussioni