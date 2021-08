L’omaggio ai pescatori alle luci dell’alba: celebrata la messa dell’Aurora di San Basso

Un silenzio commosso alle luci dell’alba e fedeli in preghiera. La messa dell’Aurora di San Basso del 4 agosto è sempre qualcosa di molto emozionante per l’intera comunità termolese e per tutta la marineria. Il santo patrono della città di Termoli è arrivato alla Cattedrale al Mercato Ittico sul pick-up messo a disposizione dalla Valtrigno Molise. Ad attenderlo sul palchetto allestito ad hoc c’erano il vescovo della diocesi di Termoli-Larino, Gianfranco De Luca, insieme alla comunità dei pescatori, ai fedeli, alle forze dell’ordine e alle autorità civili. Un momento intenso di preghiera dedicato in particolare modo ai pescatori con la preghiera a loro dedicata.

Foto credits Nicola Mastrogiuseppe