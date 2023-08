L’omaggio a Michela Murgia a Molise Cinema

Ieri sera a Casacalenda, nelle fasi conclusive del Festival Molise Cinema, il giornalista Marco Damilano ha tributato un omaggio alla scrittrice Michela Murgia recentemente scomparsa (GUARDA IL VIDEO)

La scrittrice aveva 51 anni. Solo lo scorso marzo aveva rivelato la sua malattia, un carcinoma ai reni al quarto stadio, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. «Il cancro non è una cosa che ho; è una cosa che sono», aveva detto allora.

Nelle ultime settimane, attraverso i suoi social, aveva raccontato la sua malattia e la sua sua vita. Della sopravvivenza emotiva aveva fatto il tema del suo ultimo libro, Tre ciotole. Rituali per un anno di crisi, uscito per Mondadori la scorsa primavera e presentato al Salone del libro di Torino.

Michela Murgia era nata a Cabras, in Sardegna, nel 1972. La scrittura era parte vitale e fondamentale della sua vita, ma aveva fatto molto altri mestieri, dall’insegnante di religione alla dirigente di una centrale termoelettrica passando per il call center raccontato in Il mondo deve sapere, blog diventato libro, spettacolo teatrale e film, Tutta la vita davanti di Paolo Virzì. Per Einaudi ha poi pubblicato Viaggio in Sardegna. Undici percorsi nell’isola che non si vede (2008).