L’“Omaggio a Mario Lanza” fa il pieno di pubblico a Filignano

Il Bando Turismo è Cultura della Regione Molise ha premiato il Festival Internazionale “Omaggio a Mario Lanza” tenutosi a Filignano dal 10 ad 17 agosto 2022 e lo stesso ripaga con un cartellone unico. Ieri la serata conclusiva tenutasi presso l’Aia di Mennella, illuminata ad hoc con illuminazione tecnica che ha suscitato apprezzamenti e grandi emozioni visive. Una location decisamente all’altezza della situazione che ha dato il tocco di magia che un festival di tale portata merita. Il sold out era previsto, e così è stato.

L’attesa ha favorito il pathos e non è stata disattesa. Centinaia di spettatori hanno così assistito ad una serata magica, positiva, incantata. Dopo i saluti iniziali del Sindaco, Federica Cocozza, l’apprezzato intervento dell’Assessore Regionale al Turismo e Cultura, Vincenzo Cotugno che tra gli applausi ha ribadito la necessità di istituzionalizzare i grandi eventi e tra questi il Festival Internazionale “ Omaggio a Mario Lanza” giunto alla XXXII^ edizione, Michel Rongione, presidente dell’Associazione Mario Lanza e Maurizio Varriano, coordinatore del Festival, si è esibita la grande orchestra Internazionale della Campania, diretta dal Maestro Leonardo Quadrini.

Fabio Andreotti, tenore, Antonio Stragapede, baritono, Luciana Distante, soprano, hanno letteralmente mandato in visibilio l’innumerevole pubblico. Tonino Berardelli, con la sua decisa e precisa conduzione ha impreziosito il tutto. Una serata dal sapore culturale di altissimo livello che ha coronato una settimana di eventi musicali di altissimo spessore. Un riconoscimento unanime che pone la XXXII^ edizione, diretta artisticamente da Lino Rufo, tra le migliori di tutti i tempi. “- E’ doveroso riconoscere che il lavoro di squadra paga e quest’anno senza dubbio si è rivelato vincente. Orgogliosi del Festival e di Mario Lanza “-, queste le parole a caldo del Sindaco di Filignano a cui fanno la eco le parole del soddisfatto assessore Vincenzo Cotugno “- mai così partecipato e ben preparato, il Festival dedicato a Mario Lanza. La scelta delle location ha pagato e il magnifico risultato è sotto gli occhi di tutti noi. Istituzionalizzare il Festival sarà una scelta decisamente positiva. Siamo felici, come Regione e come Assessorato, di essere vicini ad eventi di tale portata “-. “- Quest’anno, grazie alla Regione Molise in primis ed agli sponsor, siamo riusciti a proporre il meglio della musica internazionale. La vicinanza istituzionale ci conforta e ci sprona a far meglio. Abbiamo partecipato convintamente al Bando regionale e ne siamo orgogliosi. Un grazie all’assessore Cotugno che ha voluto fortemente rilanciare l’azione della Regione in ambito culturale”, così Michel Rongione.

Ma la musica prende il sopravvento, il folto pubblico partecipa attivamente e dichiara il successo della manifestazione che si è chiusa con il botto. Infatti, la mezzanotte è stata scandita da circa venti minuti di apprezzatissimi fuochi d’artificio, a cura della PiroDaunia, in onore di Mario Lanza e della sua voce. Un concittadino molisano di Filignano che ha interpretato la lirica in maniera eccellente e che ha spronato Luciano Pavarotti, Carreras e Placido Domingo a tale esercizio. L’anno prossimo si cercherà di far ancora meglio e per continuare nel solco tracciato già si è a lavoro per la XXXIII^ edizione, sempre grazie alla disponibilità del bando 2022/2023 che verrà presentato, in termini di eventi, a detta dell’Assessore, prima della fine del 2022.