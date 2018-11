L’Olympia Agnonese strappa un buon pareggio all’imbattuta Sangiustese

REDAZIONE SPORT

All’Acquasantianni di Trivento, Olympia Agnonese e Sangiustese si dividono l’intera posta in palio terminando il loro incontro a reti inviolate.

Olympia Agnonese molto attenta e pronta a chiudere tutti gli spazi nella prima frazione con Ricciardi che prende in consegna Herrera limitandone il raggio di azione con Lamin in avanti a pungere e a rendersi pericolo in alcune occasioni senza trovare la rete, Nella ripresa l’undici di Senigagliesi entra in campo più deciso, provando ad alzare il baricentro ma la mira non è delle migliori. L’azione che avrebbe potuto decidere il match è di marca granata, con il palo di Sorgente.