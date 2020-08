L’oltranzista Greco tuona: “La scelta di Rousseau non significa tutti con il Pd”

Che Andrea Greco faccia parte dell’ala “oltranzista” del Movimento 5 Stelle non è certo un mistero. Da sempre vicino a Di Battista e maggiormente a suo agio con il governo gialloverde rispetto a quello giallorosso. Oggi ha velatamente criticato la scelta effettuata su Rousseau che ha visto prevalere l’opzione che consente l’accordo con i partiti tradizionali. Così recitava il quesito, ma è evidente che l’unico accordo possibile del Movimento 5 Stelle, anche a livello locale, è quello con il Pd, partito con cui governa. Ma Greco tuona: “Non significa tutti con il Pd”.

“Il Paese – ha scritto il capogruppo in consiglio regionale del Movimento 5 Stelle – ha un disperato bisogno del Movimento per come lo conosciamo. Io ho sempre ritenuto che l’alternativa al partitismo che ha dilaniato il Paese sia e debba essere una forza libera da condizionamenti.

Se a livello nazionale stringere con altre forze politiche era inevitabile, a livello regionale e locale ogni territorio ha una sua storia e una propria identità.

Guai a pensare che quello che abbiamo votato significhi “ora tutti con il Pd”.

Piuttosto se da oggi in poi siamo chiamati a fare scelte di c. d. Realpolitik, queste vanno fatte senza barriere ideologiche ma guidati solo ed esclusivamente dal buon senso e cercando di portare a casa i migliori risultati possibili per i cittadini.

Io continuo a credere che un modo diverso, alternativo, di intendere e vivere la politica sia possibile e finché avrò fiato ci crederò. Potete starne certi”.