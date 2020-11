L’olio e la lampada

XXXII Domenica del tempo ordinario (A)

Commento a Mt 25, 1-13

Tutta la vita è una grande preparazione all’eterna festa di nozze fra Dio e il suo popolo. In questa evocativa parabola Gesù paragona l’umanità ad un corteo di vergini che accompagna lo sposo (Cristo) alla casa della sposa (la Chiesa). L’unica preoccupazione delle vergini è quella di procurarsi abbastanza olio (amore per Dio e per il prossimo) per tenere la lampada accesa (la fede). L’attesa è lunga, bisogna industriarsi per avere sempre abbastanza combustibile, anche nel momento più buio (la mezzanotte), perché è proprio allora che la luce di ciascuno deve splendere.

+In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:

«Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo.+

I capitoli 24 e 25 si frappongono tra lo scontro intrapreso da Gesù contro le potenti sette corrotte e la narrazione della passione; queste pagine hanno una forte connotazione escatologica, ovvero parlano delle “cose ultime”, non tanto della fine dei tempi, ma, permettetemi il gioco di parole, del loro fine. Il Maestro cerca di preparare i discepoli agli eventi a cui assisteranno, terribili e meravigliosi nel contempo: la ferocia dei corrotti verso il giusto, la croce, la morte ed il capovolgimento delle sorti attraverso la Resurrezione. Attraverso questi discorsi Gesù pone la Speranza al di là del mondo e del tempo, rendendola così invincibile.

Ai tempi di Gesù, le usanze nuziali vigenti, prevedevano che un corteo di fanciulle accompagnasse lo sposo alla casa della sposa, solitamente nel cuore della notte, dopo una lunga trattativa con il suocero per “l’acquisto” della figlia; questa usanza, per essere di buon auspicio, doveva protrarsi il più possibile, ovvero fino a poco tempo prima la mezzanotte. Le bambine dovevano essere pronte a partire e, per questo, la loro lampada doveva restare sempre accesa; per tale motivo dovevano munirsi di una buona scorta di combustibile ed evitare la pessima figura di sfilare con la lampada spenta.

+Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l’olio; le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l’olio in piccoli vasi.+

Il numero 5 rappresenta l’umanità, mentre il 10 rappresenta la totalità; abbiamo così due metà, ovvero due parti. C’è dunque un’umanità saggia e una stolta. Da un lato i fedeli che, con la scorta della loro amorevole dedizione, alimentano costantemente la fiamma della preghiera e della carità, meditando la Parola, dall’altra i duri di cuore, sordi alla voce della coscienza, indifferenti alle parole del Verbo e dei profeti.

+Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono.

A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade.+

Sia i saggi che gli stolti vanno incontro alla stessa sorte: attraversare lo stretto e angusto passaggio della sofferenza e della morte, rappresentata qui dal “sonno”. Ma l’oblio non dura a lungo; subito le fanciulle sono svegliate da un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. L’anima deve correre verso lo sposo pronta, illuminata dalla Luce! A quel punto non c’è più tempo per procurarsi l’olio, tutto è già segnato.

+Le stolte dissero alle sagge: “Dateci un po’ del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono”. Le sagge risposero: “No, perché non venga a mancare a noi e a voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene”.+

Stupisce la risposta delle sagge, sembrano antipatiche ed egoiste, ma dietro questo atteggiamento c’è un significato ben preciso da decifrare. La Luce non può che essere accolta individualmente, la Salvezza è una grande scelta fatta di tanti sì che piano piano forma “l’opzione fondamentale”: quell’orientamento esistenziale che determina la nostra sorte ultraterrena e nessuno può scegliere al posto di un altro. Il comportamento delle sagge è dunque spiegato: esse vorrebbero, ma non possono. Non possiamo ignorare l’esortazione delle portatrici di luce: “andate piuttosto dai venditori e compratevene”: sarebbe del tutto gratuita se non restasse una possibilità di salvezza anche dopo la morte per coloro che non hanno raccolto abbastanza “olio”. Un’allusione a quella dimensione a-temporale nella quale le anime sono purificate da tutto ciò che impedisce la loro piena conformazione a Cristo: il purgatorio? Personalmente io credo a questa possibilità che la nostra antica tradizione ci esorta a coltivare e non solo perché sono cattolico. Chi di noi arriverà mai abbastanza pronto all’incontro con lo sposo? Quanti riusciranno nella conformazione perfetta al Verbo incarnato? È necessario un passaggio che permetta all’anima di scrollarsi la polvere del mondo, un semplice “aut aut” escluderebbe troppi dalla Salvezza.

+Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: “Signore, signore, aprici!”. Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non vi conosco”. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora».+

Dopo l’ultima esortazione, l’umanità rimasta senza Luce, continua a restare esclusa dalla Festa. Quello che chiamiamo inferno è qui descritto in modo chiarissimo: essere privati dello sposo, restare nelle tenebre e nella solitudine desertica e fredda della morte. Ma in che senso Gesù “Non riconoscerà” le anime senza Luce? Non ascoltare la coscienza, il vivere per sè stessi, chiude alla Grazia e porta a disconoscere la carità; l’egoista seppellisce sotto il fango del peccato l’immagine di Dio che porta in sè. Egli diventa così irriconoscibile agli occhi di Dio. In un cuore senza compassione e amore non può esserci conoscenza di Dio nè può albergare la vera felicità, ma potrà ospitare solo una fame insaziabile che nessuno potrà placare, perché quell’abisso è proprio il vuoto lasciato da Dio in chi non vuole accoglierlo. Eppure il Padre prega ciascuno di questi suoi figli perché rientrino a casa (cfr. Lc 15,28).

Vegliamo e preghiamo, non sappiamo quando il sonno ci coglierà, ma conviene fare scorta di amore verso Dio e il Prossimo per alimentare la nostra lampada, solo così le tenebre non prevarranno su di noi e le porte della Festa senza fine si apriranno.

Felice Domenica

Fra Umberto Panipucci