Lol: chi ride è fuori, nel cast della terza stagione il comico molisano Herbert Ballerina

All’anagrafe Luigi Luciano, 43 anni di Campobasso, se la vedrà con nove comici che avranno l’obiettivo di far ridere gli altri nel comedy show in onda su Prime Video

E’ iniziato il countdown. La terza stagione di Lol: chi ride è fuori, il comedy show in onda su Prime Video, sta per arrivare.

E tra i protagonisti c’è anche un pezzo di Molise

Nel cast infatti ci sarà Herbert Ballerina, all’anagrafe Luigi Luciano, 43enne di Campobasso, braccio destro di Maccio Capatonda con il quale ha girato diversi trailer per la trasmissione ‘Mai dire Lunedì’ e ‘Mai dire Martedì’.

Non è la prima volta che il Molise ‘partecipa’ a Lol: nell’edizione numero due è toccato a Maria Di Biase, altro talento di casa nostra, resistere alla tentazione di sbellicarsi dalle risate di fronte a continue provocazioni. Quest’anno è la volta di Herbert, che si confronterà con l’ennesima esperienza della sua carriera professionale, che lo ha portato anche ad esordire sul grande schermo: nel 2011 in Che Bella Giornata di Checco Zalone. A seguire Italiano medio con Maccio Capatonda, On air- Storia di un successo ed è protagonista assoluto nel film Quel bravo ragazzo.

Il format

LOL – Chi ride è fuori è un game show italiano del 2021 distribuito da Prime Video, basato sul format giapponese Documental, ideato dal comico Hitoshi Matsumoto.

Dieci comici sono rinchiusi in una casa-teatro per sei ore consecutive con l’obiettivo di far ridere gli altri con qualsiasi mezzo. In caso di risate, sorrisi e smorfie, il giocatore viene inizialmente ammonito tramite un cartellino giallo e, in caso di reiterazione, espulso con un cartellino rosso e quindi eliminato dal gioco. Tra le altre regole: l’obbligo di partecipare attivamente tentando di far ridere gli altri, il divieto di coprirsi la bocca e il divieto di bloccare meccanicamente (ovvero con un oggetto esterno) la risata che possono anch’esse causare un’ammonizione o un’espulsione dal gioco.

Un giocatore viene ammonito o espulso anche se ride mentre cerca di far ridere gli altri.