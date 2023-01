L’ok da parte del Masaf per il Nuovo Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura

Tra le novità del Piano l’approvazione di un Fondo Mutualistico Nazionale per le imprese agricole

di Giusy Spadanuda

Si contano i danni della nevicata della scorsa settimana e la CIA-Agricoltori Italiani stima perdite che, sommate a quelle provocate dalla siccità della scorsa estate, rischiano di superare i 10 miliardi di euro. Il maltempo degli ultimi giorni ha colpito maggiormente le colture ortofrutticole, ma non ha risparmiato uliveti e vigneti già segnati da un 2022 non benevolo. Il Presidente Cristiano Fini della CIA-Agricoltori Italiani parla di un’urgenza idrica i cui effetti ricadono su maggior costi totali di manutenzione delle coltivazioni, sia a causa delle calamità naturali che della carente capacità di farvi fronte degli agricoltori. A tale necessità pare rispondere il Nuovo Piano di Gestione Rischi in Agricoltura (PGRA) rinnovato anche per il 2023 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Su proposta del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il PGRA si pone come obiettivo primario quello di porre soluzioni pratiche alle avversità climatiche e fitosanitarie, in recepimento del nuovo Piano Strategico della PAC 2023-2027.

Tra le novità sostanziali compare il Fondo Mutualistico Nazionale Agri-CAT a copertura dei danni alle produzioni agricole causati da eventi avversi di natura catastrofale, una copertura mutualistica di base per tutte le aziende agricole che percepiscono pagamenti diretti contro i danni alle produzioni. Per il primo anno di operatività del Piano sono state già stabiliti franchigie e limiti di indennizzo alle imprese e un sistema di premialità nei risarcimenti ai nuovi assicurati, che dovrà fungere da incentivo alle aziende per assicurarsi. «Nello specifico, il Fondo Mutualistico Nazionale Agri-CAT – afferma il ministro Lollobrigida – è una grande novità. È prevista una copertura di base per oltre 700mila aziende agricole, ed estesa a tutte le imprese che operano nel settore e percepiscono pagamenti diretti dalla Pac, in caso di danni alle produzioni causati da eventi come gelo e brina, siccità, alluvioni». Relativamente alle polizze, la percentuale massima di aiuto sulla spesa premi è stata aumentata dal 65% al 70%, per favorire l’assicurabilità di alcuni prodotti e territori che oggi manifestano una scarsa adesione al sistema assicurativo, che tra l’altro ha visto l’ingresso anche di nuove fitopatie e epizoozie tra quelle assicurabili o assoggettabili alla copertura mutualistica. Nel complesso le combinazioni degli eventi atmosferici assicurabili sono state semplificate favorendo così una riduzione della numerosità dei pacchetti di rischio. Favorire l’entrata del sistema mutualistico diventa il fulcro del Piano e «anche in questo caso il MASAF (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) si dimostrerà al fianco degli operatori del settore agricolo a 360 gradi» conclude il Ministro.