“Logo Contest Erasmus+”: la V A Rim del Boccardi – Tiberio si aggiudica primo posto

Nuovo importante riconoscimento per il Boccardi – Tiberio di Termoli che, nell’ambito del concorso internazionale“Social Values Stem from European Heritage”, si è aggiudicato il primo posto nella creazione del Logo Contest per l’Erasmus +. È stato infatti il marchio realizzato dalla V A RIM quello a ricevere il maggior numero di preferenze: ben oltre il 74 per cento del totale. A concorrere gli studenti delle scuole dei sei Paesi europei coinvolti nel progetto biennale (ovvero Italia, Portogallo, Romania, Ungheria, Turchia e Polonia) partito lo scorso anno scolastico con un primo incontro svoltosi in Portogallo. Ciascun Istituto ha gareggiato con il proprio logo, votato attraverso una piattaforma on line da venti studenti per ciascuna scuola partecipante. Gli alunni del Boccardi – Tiberio hanno dato vita a un’idea che racchiude in sé le sei bandiere dei Paesi partecipanti e i 4 simboli dello STEM. Data la situazione pandemica gli studenti, che hanno avviato lo scorso anno scolastico l’Erasmus, continuano a svolgere le attività del progetto tramite la piattaforma E-twinning. Stanno difatti sviluppando compiti di realtà sulla salvaguardia ambientale con l’uso delle tecnologie, in sinergia con i ragazzi delle altre scuole europee coinvolte. Il logo realizzato diventerà invece simbolo del progetto. Prosegue così l’esperienza ormai decennale dell’Erasmus + per l’Istituto di via De Gasperi che solo negli ultimi cinque anni ha visto partire ben 200 studenti con varie destinazioni in Europa e una ventina di docenti.