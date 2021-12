L’odissea dei tremitesi bloccati a Termoli da 3 giorni, il sindaco: “Scriverò al Ministero”

Dopo 3 giorni di collegamenti via mare interrotti a causa del maltempo tra Termoli e le Isole Tremiti finalmente oggi, lunedì 20 dicembre, la Tirrenia ha mollato gli ormeggi ed è salpata verso le Isole.

Alle 9 di oggi una cinquantina di passeggeri, quasi tutti residenti, si sono imbarcati per fare ritorno a casa. Ma il rientro sull’isola è stato ‘burrascoso’. Nella giornata di ieri, infatti, diversi sono stati i disagi per i circa 30 passeggeri con macchine al seguito e carichi di rifornimenti per il Natale, rimasti sul molo senza poter ripartire.

Dalle informazioni ufficiali la Tirrenia era rimasta in porto a causa delle condizioni meteo avverse. Ma non la pensano così i numerosi tremitesi che non sono riusciti a tornare a casa e che hanno raccontato la personale odissea a l’Immediato.



“Il mare è calmo – raccontano a l’Immediato – e i pescherecci hanno preso tranquillamente il largo. Non capiamo perchè una nave di questa portata non parte. Noi abbiamo bisogno di tornare a casa, raggiungere i nostri familiari per trascorrere le festività di Natale. Non possiamo più aspettare, stiamo affrontando ulteriori spese”.



A dare manforte alla protesta anche il sindaco delle Isole Tremiti, Antonio Fentini che all’Immediato ha commentato: “Non vorrei che questo comandante ce l’avesse con gli isolani. Siamo andati anche alla Capitaneria di porto per segnalare il problema e certamente oggi scriverò una lettera al Ministero per segnalare quanto sta accadendo”.