«L’odierna nevicata è l’ennesima calamità per la nostra agricoltura» (VIDEO)

«Danni a frutteti, piante, ortaggi, specie nel Basso Molise»

«L’odierna nevicata è la classica ciliegina sulla torta per la nostra agricoltura: ai cinghiali, alla brucellosi, alla siccità si aggiunge adesso il freddo e l’ulteriore rischio di gelate, siamo arrivati ormai alle famose 7 piaghe d’Egitto. E l’agricoltura da questa situazione non ne esce bene perché stiamo registrando diversi danni». A parlare è Aniello Ascolese, direttore regionale di Coldiretti Molise il quale è intervenuto dopo l’annunciata ondata di maltempo che si è abbattuta sulla nostra regione. Diversi centri del Molise, dopo le temperature primaverili dei giorni scorsi, infatti si sono svegliati con la colonnina di mercurio al di sotto dello zero.

«Ci sono danni – ha continuato Ascolese – a piante, frutteti e ortaggi a pieno campo che risentiranno molto di questo abbassamento delle temperature, soprattutto in Basso Molise, così come l’apicoltura subisce ulteriori danni».