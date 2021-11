Lockdown e coppie in crisi: quando la convivenza aumenta le separazioni

Tra i problemi più frequenti durante il lockdown anche l’aumento delle violenze domestiche e delle cause di separazione e divorzio tra le coppie. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Alessandra Ruberto, psicologa e presidente dell’Ordine degli Psicologi del Molise.

Dottoressa, come mai durante il lockdown sono aumentati questi episodi? Quale può essere la causa scatenante?

Il lockdown, la pandemia in generale, ha funzionato da amplificatore. Molto spesso le dinamiche di coppia sono inserite in degli schemi che funzionano in maniera alle volte anche patologica e basta un piccolo stimolo per fare rompere il meccanismo. Questo amplificatore di cui parlavo ha spezzato gli equilibri scompaginando lo schema e facendo emergere quello che era abilmente sommerso. La famosa polvere sotto il tappeto.

Da qui l’aumento delle separazioni e dei divorzi.

Le coppie e le difficoltà di relazione

In sostanza, quindi, si potrebbe dire che il fatto di essere rinchiusi all’interno della stessa abitazione ha aumentato le difficoltà di relazioni in coppie che magari erano già in crisi?

Assolutamente. Gli spazi sono importanti, e lo abbiamo visto con la pandemia. Molte persone hanno deciso di trasferisi, cambiare abitazioni prediligere appartamenti con terrazzi e giardini. Gli spazi permettono all’individuo di esprimersi, laddove lo spazio viene vissuto come soffocante la naturale istintiva reazione dell’essere umano è la fuga, a questo aggiungiamo le ansie e le paure del covid, una situazione sentimentale già in crisi ed ecco spiegati i numeri.

E per quello che riguarda le violenze, invece, come mai questo aumento?

Le violenze , e per violenze intendo quelle fisiche, psicologiche ed economiche, purtroppo sono una piaga sociale. La pandemia soprattutto in questo caso ha fatto emergere delle situazioni che già precedentemente c’erano ma che venivano “tamponate” con varie strategie che le donne mettevano in atto, o con il tempo dedicato al lavoro fuori casa. La pandemia ha lasciato uomini e donne a casa, ha aumentato i tempi di condivisione degli spazi, molto speso ha aumentato i disturbi da dipendenza e questa miscela così esplosiva ha fatto si che le donne, presumibilmente già vittime di violenze, fossero più esposte e maggiormente colpite.

I consigli per migliorare la situazione

Quali sono i consigli che può dare alle coppie che ancora adesso, nonostante le restrizioni sono diminuite, hanno difficoltà ad avere un sano equilibrio e sono ancora in bilico all’interno di relazioni che, alla lunga, possono diventare tossiche?

Il mio consiglio è di mantenere sempre una distanza, quella distanza che ci permette di riconoscere l’altro come essere umano portatore di desideri, bisogni e meritevole di rispetto. Di non percepire e pensare all’altro come un proprio strumento di godimento, non come oggetto ma come soggetto. E ovviamente di ricorrere all’aiuto di professionisti laddove entrambi manifestano l’intenzione di voler risolvere il proprio rapporto ma mancano di strumenti per farlo.