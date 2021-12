Lockdown di San Silvestro per il centro storico di Isernia

Chiusura anticipata alle 19 per tutti i bar e i locali di Isernia l’ultimo giorno dell’anno. Si vuole evitare quello che è accaduto la vigilia di Natale, quando migliaia di ragazzi si sono accalcati nel centro storico, brindando e scambiandosi gli auguri senza precauzioni e soprattutto senza mascherina. Lo ha deciso il tavolo tecnico sulla sicurezza pubblica, convocato in via Kennedy, a cui hanno partecipato il prefetto Faramondi, l’assessore Domenico Di Baggio e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine. L’importante è evitare fenomeni incontrollati di assembramenti pericolosi per i rischi di contagio. Quanto deciso per Isernia sarà anche trasmesso ai maggiori centri della Provincia, come Venafro e Agnone. In particolare, oltre la chiusura anticipata alle 19, saranno vietate, a partire da mezzogiorno, le consumazioni in piedi all’esterno dei locali. Saranno possibili dalle 12 alle 19 solo se seduti negli appositi dehor esterni ai locali. L’assessore Di Baggio ha anche garantito la presenza di personale della polizia urbana per controllare il rispetto delle decisioni prese dal tavolo tecnico, che saranno oggetto di una apposita ordinanza del Comune. Restano aperti i ristoranti e consentiti i cenoni di Capodanno, ma i balli restano proibiti. Infine, sempre per l’emergenza sanitaria, il consiglio comunale in programma domani pomeriggio sarà tenuto in modalità telematica via internet.