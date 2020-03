Locali e cantieri abbandonati, «60 giorni per mettersi in regola»

L’aut aut del sindaco di Campobasso, Gravina. Obiettivo: ridare sicurezza e decoro e fa appello «al senso civico e di rispetto per una città più pulita e gradevole»

«C’è l’esigenza di ridare decoro ad alcune strade e locali purtroppo abbandonati dai proprietari da troppo tempo. Se ci fosse un può più di senso civico e di rispetto per la cosa pubblica, avremmo una città più pulita e più gradevole». E’ questo l’obiettivo dell’ordinanza sul decoro urbano illustrata dal sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, che ha anche specificato che «poi, spetta all’amministrazione fare il suo dovere nella manutenzione e ai proprietari degli immobili che sono abbandonati fare la propria parte garantendo un minimo di attenzione per i luoghi che sono abbandonati, ma che speriamo che un domani possano essere locati nuovamente. Ma non può essere più tollerabile vedere insegne di locali abbandonati, vetrine sporche, interni di locali commerciali con ogni tipo di rifiuto abbandonato purtroppo da persone incivili.

Ci saranno 60 giorni per mettersi in regola, a partire dalla pubblicazione all’entrata in vigore dell’ordinanza per dimostrare – ha concluso il primo cittadino – che sono stati affidati i lavori e per mettersi al riparo da eventuali sanzioni». Il provvedimento, infine, vale anche per i cantieri abbandonati da tempo che possono costituire un rischio per la salute, l’igiene pubblica e la sicurezza per chi vive in quelle zone.