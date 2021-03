L’obiettivo dell’auto di Google StreetView punta su Campobasso

E’ stata avvistata questa mattina (26 marzo) lungo il centro di Campobasso e anche in periferia l’auto di Google StreetView che sempre tanta attenzione attira per la singolare allocazione della telecamera sul tetto del mezzo stesso. Non è la prima volta che ciò avviene sin dal 2008 quando partì questo utile servizio del colosso mondiale del web. Questo nuovo “tour” servirà ad aggiornare le mappe interattive della città che sono fruibili sul sito. Le immagini sono tutte realizzate nel rispetto della privacy di automobilisti e passanti.

Google Street View è una caratteristica di Google Maps e Google Earth che fornisce viste panoramiche a 360° in orizzontale e a 160º in verticale lungo le strade e permette agli utenti di vedere parti di varie città del mondo a livello del terreno.