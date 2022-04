Lo zio di Nicole a “La Vita in Diretta”: la bambina ha fatto tutto da sola

Intanto continuano le indagini dei Carabinieri che hanno ascoltato parenti e amici della famiglia per fare luce sulle zone d’ombra di una vicenda che non è ancora chiusa

Da una parte c’è nonno Nicola, ma soprattutto la Procura di viale Elena e i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Campobasso, che se non hanno ancora chiuso il caso vuol dire che almeno hanno dei forti dubbi sull’allontanamento volontario della piccola Nicole.

Gli stessi inquirenti che hanno iscritto, seppur come atto dovuto, la mamma della bambina sul registro degli inquirenti per abbandono di minore.

Dall’altra parte c’è chi sostiene che la bimba abbia fatto tutto da sola e l’ultimo a supportare questa ipotesi è lo zio di Nicole, il fratello del papà. Ai microfoni de “La Vita in Diretta” ha affermato: “Nicole ha fatto tutto da sola”.

“Conoscendo la bambina – ha spiegato – Nicole è uscita da sola”. E nel corso della notte “si è anche accovacciata per addormentarsi da qualche parte. La bimba è uscita dalla finestra. Una volta l’ho vista girare intorno alla casa al buio e la mamma mi disse che non aveva paura”. Quindi secondo lo zio anche nella notte tra sabato 2 domenica 3 aprile sarebbe potuta uscire da sola.

“Se ha camminato in strada, quella ‘brecciata’, perché doveva avere il fango sui vestiti? I campi poi erano asciutti, non c’era del fango ovunque. E’ possibile che non si sia graffiata perché ci sono dei punti senza rovi”.