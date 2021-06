Lo volle responsabile giustizia, l’addio di Danilo Leva a Guglielmo Epifani

Fu lui a volerlo alla segreteria nazionale del Pd come responsabile della giustizia, ruolo che prima di lui era stato ricoperto dall’ex Ministro Orlando. Ed è per questo motivo che Danilo Leva, ex parlamentare e consigliere regionale del Partito Democratico, ha voluto ricordare Guglielmo Epifani, primo leader socialista della Cgil nel 2002 dopo Confederati, scomparso dopo una breve malattia. “È morto Guglielmo Epifani.

Un dolore immenso ed atroce. Con lui se ne va un pezzo importante della mia vita politica. Ciao Guglielmo, ancora grazie per aver creduto in me e per avermi insegnato tanto. Ti ricorderò per sempre. Un abbraccio ovunque tu sia”.