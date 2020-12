“lo vivo la città, io vivo il commercio”, firmato accordo tra Confesercenti e Sea

Una CARD per l’acquisto di beni e servizi presso gli esercizi commerciali convenzionati con la quale accedere alla scontistica pattuita con i commercianti titolari delle attività aderenti. Prosegue la campagna “lo vivo la città, io vivo il commercio”, ha portato alla stipula di un accordo tra la Confesercenti di Campobasso e la SEA Servizi e Ambiente che permette ai dipendenti e alle proprie famiglie, di poter accedere all’acquisto di beni nei punti vendita convenzionati aderenti all’organizzazione professionale dei commercianti di Campobasso. Lo sconto è personale (ovvero utilizzabile solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibile, non cedibile a terzi e nemmeno convertibile in denaro contante. Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni. Le attività che aderiscono all’iniziativa sono riconoscibili dall’adesivo apposto sulla vetrina dell’attività. “Mai come adesso —ha dichiarato il Presidente della Confesercenti provinciale di Campobasso, Pasquale Oriente — le nostre attività hanno bisogno di un aiuto concreto e la nostra organizzazione professionale sente il bisogno di promuovere, in tutti i modi possibili, azioni di sostegno alle attività commerciali. Pertanto le attività che concordano nell’iniziativa e vogliono partecipare possono contattare la Confesercenti al numero telefonico 0874412209