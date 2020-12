Lo striscione della discordia. La minoranza: “Sindaco tenuto a rispettare le regole”

Continua il botta e risposta tra il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, e i consiglieri comunali di minoranza dei gruppi Termoli Bene Comune, Partito Democratico, Vota x Te e Movimento 5Stelle sulla questione dello striscione per Giulio Regeni. I consiglieri di minoranza, infatti, avevano lamentato il fatto che, nonostante la votazione in consiglio comunale, lo striscione sulla richiesta di verità per Giulio Regeni dopo 5 mesi non fosse stato ancora esposto sulla facciata del Comune. Ne era scaturita la replica di Roberti secondo il quale lo striscione era stato rimosso dal vento ma era stato inizialmente esposto. Di qui la controreplica della minoranza. “La dichiarazione del sindaco, ing. Francesco Roberti, apparsa sulla stampa locale a proposito dell’esposizione sul municipio dello striscione “verità e giustizia per Giulio Regeni”, sollecitata dai gruppi di opposizione, fa venire in mente la canzone di Lucio Battisti “il vento”, dove l’aereo elemento trascina senza scampo i destini umani.

Il sindaco fa sapere che il vento ha divelto lo striscione “verità per Giulio Regeni” (la parola “giustizia” si è persa per strada), che era stato esposto sulla balconata del comune, lato piazza Sant’Antonio, in applicazione della deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 6 luglio 2020, votata all’unanimità. Come a dire, implicitamente, mica sono stato io a farlo togliere.

E con ciò? Per quale motivo l’amministrazione comunale non ha sentito la necessità di riparare al danno da evento naturale, sostituendo lo striscione divelto con uno nuovo (possibilmente dove trovi posto anche la parola “giustizia”)?

Ma non è tutto. Il sindaco prosegue con un’affermazione ancora più sconcertante: «Siamo certi (plurale maiestatis, ndr) che i consiglieri di opposizione si attiveranno per fornirci un nuovo striscione e chiederanno al governo giallorosso un rinnovato impegno per la ricerca della verità (anche stavolta Roberti non riesce a pronunciare la parola “giustizia”, ndr)».

Ricordiamo al sindaco che la rivendicazione di verità e giustizia per Giulio Regeni non è di parte, non appartiene, per fortuna, alla sola opposizione in consiglio comunale, ma è stata votata da tutti, compreso lui stesso.

E l’impegno per ottenere giustizia riguarda tutti, non solo questo governo, dato che da cinque anni nessun organo istituzionale ha mai fatto seriamente qualcosa per Giulio, se non i magistrati che hanno testardamente inseguito la verità.

Per inciso precisiamo che lo striscione portato via dal vento era stato fornito dai ragazzi della Città Invisibile, non dall’amministrazione…

Ricordiamo ancora al Sindaco che è tenuto a rispettare i deliberata del consiglio comunale. Non è una scelta, è un preciso dovere”.