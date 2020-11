Lo stretto legame tra Maradona, Venafro e i venafrani

Lo stretto legame tra Maradona e Venafro nel corso degli anni. Lo ricordano in tanti, con infinito rimpianto per la scomparsa del campione, ripensando ai momenti storici che hanno legato Maradona a Venafro. Prima il telegramma negli anni ’90 dell’US Venafro per l’acquisto dell’asso argentino in (presunta) rotta con Ferlaino, quindi il figlio Diego Armando jr. a giocare con la maglia del Venafro, poi la presenza di Cristiana Sinagra, madre di Diego Armando jr. sugli spalti del “Del Prete” a seguire le partite del figlio, sino alle tante battute di caccia del fuoriclasse sudamericano nelle tenute boschive della Tenuta Pignatelli nell’alto casertano al confine col Venafrano. Una sequenza di immagini e ricordi che inorgogliscono oggi coloro che li hanno vissuti da protagonisti. Iniziamo. Si era negli anni ’90, l’asso argentino continuava a vincere ed a strabiliare il mondo intero fino a che si sarebbe arrivati -è quanto si leggeva sui giornali dell’epoca- ad un sorta di rottura tra Maradona e Ferlaino, allora Presidente del Napoli Calcio, tanto da ipotizzarsi sui media del tempo la possibile vendita di Maradona ad altro club italiano. La cifra però era esorbitante -si parlava di decine di milioni di lire- e la presunta operazione non si concludeva. Ecco allora venir fuori un modesto club dilettantistico dell’Italia meridionale, l’Unione Sportiva Venafro presieduta da un tifosissimo napoletano, che senza indugi trasmise un fax al Napoli Calcio offrendo milioni per l’acquisto dell’asso argentino! La cosa andò a finire sui maggiori quotidiani sportivi italiani ed il Corriere dello Sport mise la notizia addirittura in prima pagina, con tanto di cartina della Penisola e l’indicazione della posizione geografica di Venafro! La ribalta fu prima nazionale e quindi internazionale, con commenti di ogni genere ! Passano gli anni, Maradona continua a vestire la maglia del Napoli ed un bel giorno entra in gioco ancora l’US Venafro, ingaggiando Diego Armando Jr., centrocampista e figlio di Maradona. Il ragazzo veste così la maglia azzurra (come il padre …) del Venafro, nel quale milita un anno intero giostrando a centrocampo con più che soddisfacenti rendimenti e seguito ogni domenica dalla madre Cristiana Sinagra, puntualmente presente sugli spalti del “Del Prete” di Venafro per assistere alle applaudite giocate del figlio, successivamente passato nel calcio a cinque campano. Quindi il fuoriclasse argentino ancora presente nel Venafrano, seppure in altro ambito. Maradona era infatti appassionato di caccia e sovente raggiungeva la Tenuta Pignatelli a Mastrati nell’alto Casertano al confine col Venafrano per la propria particolare passione venatoria. Infine i tanti momenti, i numerosi scatti fotografici dell’asso sudamericano coi suoi tifosi venafrani, tra cui l’appassionatissimo Fernando “Fremmete” Di Raffaele, come la foto attesta. Ancora Fernando “Fremmete”, tra gli animatori dell’allora Club Napoli Venafro : “Intrattenevo all’epoca stretti rapporti -afferma il super tifoso venafrano del Napoli- con Totonno Juliano, capitano del Napoli, Bruscolotti “ pal’ e fierr’ “, terzino assai energico tant’è il sopranome, e lo stesso Presidente Ferlaino, e dal capitano Juliano venni a sapere -tra i primi in tutt’Italia- che il Napoli aveva appena acquistato Maradona dal Barcellona. <Abbiamo preso Maradona>, mi disse un entusiasta Totonno Juliano, <e con lui vinceremo tantissimo> ! Mai previsione fu più giusta ed azzeccata”. Un legame bellissimo quello tra Maradona, Venafro e i venafrani, a ribadire lo spessore socio/sportivo dell’uomo e del calciatore Diego Armando, purtroppo finito prematuramente.

Tonino Atella