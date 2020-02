Lo straziante addio a Vicky Bucci (VIDEO E FOTO)

Parla l’ex marito: «Non si sarebbe mai suicidata». Sulla sua morte ancora un alone di mistero

Nella chiesa Beata Maria Vergine delle Grazie a Larino l’ultimo addio a Viky Bucci, la 42enne ritrovata nella sua Panda rossa sul fondale del molo vecchio del porto di Termoli il 21 gennaio scorso. In tanti hanno voluto darle l’ultimo saluto. In chiesa anche l’ex marito di Vicky, residente a Roma (l’uomo aveva ricevuto un messaggio dal compagno di Vicky durante la notte della scomparsa).

«Siamo stati insieme tre anni e ci siamo lasciati nel 2007. Per come la conoscevo io – ha detto l’ex marito – non si sarebbe mai suicidata. Ci sentivamo? Sì, ma sporadicamente, durante le festività. Ieri ho saputo del funerale e volevo darle l’ultimo saluto».

Sulla sua morte aleggia un fitto alone di mistero. Le indagini degli inquirenti stanno procedendo a ritmo serrato e si attendono i risultati dell’autopsia e della perizia dell’auto. Quest’oggi (mercoledì 19 febbraio 2020) l’ultimo saluto alla donna. A celebrare messa Mons. Gianfranco De Luca, vescovo di Termoli-Larino.

«Il Signore – ha detto il Vescovo durante la sua omelia – mi dà la consolazione di partecipare a questo momento di preghiera perché la Pasqua della nostra sorella Vicky si compia definitivamente per entrare nella Pasqua eterna, la domenica senza tramonto per la quale tutti siamo nati; siamo nati – ha aggiunto -per vivere nella vita piena che è quella del Signore.

Sono qui anche per condividere una storia di accoglienza: la nostra sorella Vicky non è nata in questa terra ma qui ha trovato chi l’ha accolta e custodita e l’ha amata; e di questo sento di dover ringraziare il Signore.

Dobbiamo ringraziare il Signore per il positivo che questa storia ci racconta e mi sento invitato a sottolinearlo: bisogna vivere di accoglienza perché accogliere l’altro è accogliere Gesù. Viviamo questo evento – ha ancora aggiunto il vescovo Gianfranco De Luca durante la sua omelia – non fermandoci alla circostanza ma guardando a Lui; noi siamo nati per la Luce per capire, per vedere; è un’altra visione, che non è meno vera, visione che avviene in una circostanza di intimità e di ricercatezza con Gesù che ci chiama da parte.

In ognuno di noi c’è una parola di Dio che è stata piantata, e questa parola, che siamo noi, ci fa figli di Dio in quanto parola di Dio.

Questo rapporto con Gesù ci fa vedere nella verità quello che non passa ma resta.

È un processo molto personale senza clamori; senza la fede non possiamo vedere, non sappiamo vedere ma attraverso il dialogo con Gesù vediamo quello che resta e le cose come le vede Dio.

Questa sorella che è morta lontana da tutti e da sola non era da sola. Nessuno – ha concluso De Luca – può essere compagno nella morte ma Gesù sì».

Vicky Bucci, come noto, uscì di casa nella serata di martedì 17 dicembre 2019 a bordo di una Fiat Panda di colore rosso per raggiungere il Comune di Termoli. Poco prima di far perdere le sue tracce la 42enne aveva acquistato una nuova scheda sim e aperto un nuovo account mail da condividere solo con pochi amici fidati. La sua scomparsa fu oggetto di servizi tv da parte di “Chi l’ha visto?”, la “Vita in diretta” e il programma di Rai 1 “Storie Italiane”. Poi il 21 gennaio la macabra scoperta.