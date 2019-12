Lo straziante addio a Nicoletta tra bikers e una folla commossa e dignitosa

La 35enne sarà cremata a Napoli

Una folla commossa. Uno straziante grido di dolore, composto e dignitoso. Una Chiesa gremita che non è riuscita a contenere quanti hanno voluto dare l’ultimo saluto a Nicoletta Valente. La 35enne investita da un’auto la notte tra il 25 e il 26 dicembre lungo il corso di Vinchiaturo. Gli amici, che l’hanno accompagnata per l’ultimo viaggio dall’ingresso del paese e fino alla Chiesa. Loro, gli amici di sempre, le hanno regalato un estremo omaggio. La musica, quella con cui è cresciuta ed ha sognato, e poi i bikers, che tanto amava. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza per Nico, come la chiamavano gli amici, strappata troppo presto alla gioia della vita e ai suoi affetti più cari. Una comunità distrutta, quella del paese molisano, che oggi, sabato 28 dicembre, si è stretta nell’ultimo saluto ad una ragazza di soli 35 anni che ha incontrato sulla sua strada un destino crudele. Al termine della celebrazione il feretro è stato riportato all’ingresso del paese dove c’è stato il saluto delle comunità di San Giuliano e Vinchiaturo. Poi il viaggio verso Napoli dove sarà cremata.

In un pomeriggio gelido di fine anno, con la neve che è venuta giù a tratti, Nicoletta ha salutato quanti l’hanno amata su questa terra e che da oggi avranno un angelo in più a vegliare su di loro. Ciao Nicoletta.