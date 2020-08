Lo stilista Alviero Martini è a Termoli. Parteciperà all’evento ‘Arte e Moda’

E’ già a Termoli il celebre stilista Alviero Martini che nella serata di giovedi 27 agosto alle ore 21:00 in piazza Insorti d’Ungheria parteciperà all’evento ‘Arte e Moda’ organizzato da Elite Moda Torlino Anna e Maddalena. Nel pomeriggio di ieri si è recato proprio sul luogo dell’evento dove si è fermato anche a consumare qualcosa al bar Rossini. Alviero Martini, stilista di fama nazionale, parlerà del suo nuovo libro ‘Andare Lontano Viaggiando’ arricchendo la serata con un tocco unico, come i suoi vestiti. Non mancheranno i volti noti della cittadina termolese. Alberto Montano, medico ed ex primo cittadino, parlerà della necessità di mantenere un buon sonno per una buona salute con il suo libro ‘Sonno&Cuore’. Poi sarà la volta della scrittrice Sonia Fasulo, ospite e testimonial Biomedical, che parlerà del suo cambiamento fisico e della crescita personale che l’hanno portata alla scrittura del suo primo romanzo ‘Parlami di Te’ edito dalla Golem Edizioni di Torino e presente in tutte le librerie d’Italia. Un momento unico nel suo genere che vedrà la moda e la cultura in un connubio perfetto.