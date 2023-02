Lo stesso bacio, l’amore è per tutti e non fa distinzioni

Distribuiti baci Perugina e cartoline al centro Lgbt di Campobasso e ad Isernia per dimostrare che l’amore non conosce differenze, incluse coppie gay e lesbiche

Al via l’iniziativa #LoStessoBacio in occasione del San Valentino. Questo pomeriggio, 14 febbraio, a Campobasso, presso il Centro Molise LGBT in viale del Castello, 68 e a Isernia in Largo Maddalena ex Lavatoio, e in altre dodici piazze d’Italia vengono distribuiti Baci Perugina e cartoline per dimostrare che l’amore non conosce differenze, incluse coppie gay e coppie lesbiche.

L’iniziativa di distribuzione è giunta al suo undicesimo anniversario, e continua ad essere fondamentale nel ribadire l’importanza della visibilità dell’amore di tutte le coppie. Purtroppo nonostante la legge sulle unioni civili, molte coppie sono ancora costrette a nascondersi per non subire discriminazioni. Con questo evento vogliamo ribadire che l’amore non fa distinzioni.

Un ringraziamento speciale alla Perugina che anche quest’anno è al nostro fianco e alle associazioni e ai volontari di Gay center, Arcigay Roma, Arcigay Bari, Arcigay Castelli Romani, Arcigay Catania, Arcigay Latina, Arcigay Frosinone, Arcigay L’Aquila, Arcigay Milano, Arcigay Molise, Arcigay Palermo, Arcigay Reggio Calabria, Arcigay Rieti, Arcigay Trento, Arcigay Viterbo