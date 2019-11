Lo stato di “flow”: cos’è e come arrivarvi

di Luigi Castellitto

Il termine flow viene utilizzato per descrivere uno stato mentale totalmente focalizzato e disimpegnato, libero da preoccupazioni sul possibile futuro.

A parere di uno studio californiano, un esempio di “mezzo” che può indurre al flow è il celeberrimo videogioco Tetris. I partecipanti che a seguito dell’esperimento affermavano di trovarsi in quello stato, riferivano di sentirsi meno preoccupati, di sentire meno emozioni negative quali tristezza, rabbia e ansia, e più emozioni positive, come la gioia.

Nella vita, gli individui si trovano davanti a periodi più o meno lunghi di incertezza e preoccupazioni, che solitamente precedono eventi rilevanti. Tutti impiegano delle strategie di coping (termine traducibile con “strategia di adattamento”) per fronteggiare questi periodi, però non tutte si rivelano efficaci. Mentre, come esempio di studio, il celebre videogioco degli anni Ottanta è stato ottimo per arrivare ad un punto mentale totalmente focalizzato sul gioco e disimpegnato, libero da preoccupazioni e anticipazioni su possibili eventi futuri rilevanti. I soggetti che hanno partecipato all’esperimento erano tutti individui in attesa di ricevere risultati importanti e significativi per il futuro delle proprie vite, e a seguito dello studio affermavano di sentirsi meno preoccupati, di sentire meno il peso ansioso. Gli autori, pertanto, considerano la distrazione che consegue al flow, una strategia di coping che, seppure imperfetta e difficile da raggiungere, può essere funzionale e adattiva in alcuni momenti della vita.

Ma oltre che grazie al videogioco citato, com’è possibile raggiungere uno stato di flow? Attraverso numerose altre attività, quali quelle sportive, ad esempio l’arrampicata oppure il nuoto. Non è però immediato trovare azioni che possano condurre a questo stato, occorre infatti scovare un compito che non sia né troppo facile, si rischierebbe la noia, né troppo difficile, ove vi sarebbe il rischio frustrazione. Per raggiungere il flow bisogna che l’attività in questione vada leggermente oltre i limiti del soggetto, ma quel tanto che basta.