Lo Stato dell’Arte, il Molise ospita 120 delegati che arrivano da ogni angolo d’Italia

Al via al palazzo dell’ex Gil il Congresso nazionale. Soddisfatto l’assessore Cotugno: la nostra regione al centro dell’interesse nazionale

Al via questa mattina, mercoledì 12 ottobre, a Campobasso il Congresso nazionale dell’IGIIC “Lo Stato dell’Arte” che quest’anno compie venti anni di attività e ha voluto omaggiare il Molise in questa speciale ricorrenza.

Sede del Congresso l’Auditorium di Palazzo Gil, sede dell’Assessorato regionale al Turismo e Cultura, con l’assessore Vincenzo Cotugno che in questi mesi ha favorito l’organizzazione di questo evento nazionale che vedrà in Molise oltre 120 delegati provenienti da tutte le regioni d’Italia.

Il Congresso dell’IGIIC, infatti, ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato al Turismo e Cultura che ha anche messo a disposizione gli spazi e le risorse al fine di poter garantire la buona riuscita dell’evento.

“Siamo particolarmente soddisfatti di questa occasione creatasi con il Congresso nazionale dell’IGIIC” ha affermato l’assessore Cotugno “il restauro e la conservazione dei beni storici è fondamentale per la loro migliore promozione turistica, e il Molise è lieta di ospitare esperti da tutta Italia per questa tematica che porta la nostra regione al centro dell’interesse nazionale”.

L’obiettivo del Congresso è la diffusione del sapere e delle nuove metodologie nel campo del restauro dei beni culturali, con una tre giorni rivolta soprattutto ai restauratori, storici dell’arte, operatori dei settori museali, nonché a figure professionali legate al restauro. Quella di Campobasso sarà l’occasione per presentare lavori originali di conservazione e restauro di beni culturali, anche molisani, e un momento di confronto con i rappresentanti delle regioni italiane sulle metodologie applicative sperimentate su manufatti artistici di diversa provenienza.

“Aver scelto per festeggiare i venti anni di attività dell’Istituto il Molise come sede dell’assemblea nazionale ci inorgoglisce” continua l’assessore Cotugno “dopo Milano, Roma, Napoli, Genova, Siena e altre importanti città italiane, Campobasso sarà per tre giorni al centro dell’attenzione degli esperti del settore e dei vertici della Soprintendenza, con focus dedicati anche alle eccellenze storiche e culturali del nostro territorio.