Lo staff dell’Europarlamentare Patriciello smentisce: noi non vaccinati

In merito alle polemiche che riguardano la campagna vaccinale in corso, lo staff dell’europarlamentare Aldo Patriciello ha voluto precisare che nessuno è stato vaccinato. Lo staff lo ha fatto attraverso un post diffuso dai social dell’onorevole.

«Negli ultimi giorni – si legge testualmente – stiamo leggendo, a proposito della campagna vaccinale in corso, ricostruzioni a dir poco fantasiose e notizie palesemente false. La drammatica situazione che tutti noi stiamo vivendo ci impone di sottrarre un tema così serio a qualsiasi tentativo di becera speculazione. Per cui riteniamo opportuno sgombrare il campo da ogni equivoco. Qualcuno allude a privilegi a noi elargiti in funzione del nostro ruolo? Beh…sbaglia di grosso! Nessuno di noi sei membri dello staff della segreteria politica dell’On.le Patriciello che lavoriamo gomito a gomito con lui ogni giorno è stato vaccinato, né tantomeno ci è stato mai chiesto di farlo. Attenderemo, come è giusto che sia, serenamente il nostro turno. Lo Staff della segreteria politica: Ivan, Stefania, Paolo, Lionel, Lidia, Maria Pia».