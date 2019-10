Lo stadio comunale si rifà il look, «ora fa invidia a tante strutture di serie A»

Di Pardo: «Eseguiti diversi lavori al manto erboso»

Un manto erboso «da fare invidia a tanti stadi di serie A». E’ quello che ha affermato il sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo. Sotto la lente il rifacimento del manto erboso dello stadio comunale che è stato ripristinato e che adesso permetterà ai bambini e alle squadre di calcio di allenarsi in un posto decisamente migliore. «Sono stati eseguiti i lavori di micro drenaggio – ha affermato Di Pardo – è stata anche effettuata la sabbiatura per livellare, la risemina e la concimazione per un impianto che adesso è veramente al top».