Lo sport, toccasana per una vita migliore, “dimenticato” in Molise

REDAZIONE TERMOLI

E’ considerato il metodo migliore per prevenire le malattie, soprattutto quelle cardiovascolari. Sì perché lo sport è vita e la vita può davvero salvarla. Si è parlato di questo nel corso dell’incontro che si è tenuto presso la sala consiliare di Termoli. Un vero e proprio toccasana in grado non solo di prevenire le malattie croniche, ma anche di sostenere e rafforzare il benessere psico-fisico e la qualità della vita. «Lo sport è importante anche per le prevenzione delle malattie cardiovascolari. Come è emerso dall’ultimo rapporto Osservasalute 2019 – hanno affermato i relatori nel corso dell’incontro organizzato dalla Fondazione Giovanni Paolo II e dalla Fondazione Policlinico Gemelli Ircss di Roma – in Molise si registra un triste primato: è la regione con il maggior numero di malati di cuore, il 5,6% della popolazione. Il dato emerge dallo studio promosso dall’ Istituto di Sanità Pubblica e dall’Università Cattolica di Roma». Un evento dedicato non solo agli sportivi: professionisti, appassionati, amatoriali, ma rivolto a tutta la popolazione. «La mattinata di lavori – spiega Zappia – è stata il primo di una serie di incontri dedicati allo sport e alla medicina sportiva con un focus ben preciso: la prevenzione. Promuoviamo numerose iniziative a carattere sociale sul territorio, in coerenza con gli insegnamenti di Padre Agostino Gemelli, fondatore della nostra Istituzione». Lo sport fa bene ad ogni età. L’esercizio fisico aiuta l’organismo a mantenersi sano: è quanto ha dimostrato uno studio del King’s College di Londra e pubblicato sulla rivista “Aging Cell”. Lo sport va dosato proprio come si usa fare per i farmaci. Fa bene alla salute quando praticato secondo le dosi indicate dai medici. Quando invece si superano i limiti indicati, rappresenta un fattore di rischio che può avere effetti collaterali anche di una certa gravità. Lo sport, quindi, è in grado di fare bene alla salute del nostro corpo, ma solo se praticato secondo le capacità e le possibilità di ognuno. Lo sport aiuta nella prevenzione delle malattie cardiovascolari e fa bene anche al Cuore. Sappiamo In Molise, si registra un triste primato: è la regione con il maggior numero di malati di cuore, il 5,6% della popolazione. Il dato emerge dal rapporto Osservasalute 2019 promosso dall’ Istituto di Sanità Pubblica e dall’Università Cattolica di Roma (http://www.osservatoriosullasalute.it/). Eppure, secondo i dati raccolti dal sistema Passi 2017, più di un italiano su tre ha una vita sedentaria e solo un adulto su due raggiunge i livelli raccomandati di attività fisica. Non che nel resto del mondo la situazione sia tanto diversa. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha infatti stimato che nel mondo 1 adulto su 4 non è sufficientemente attivo e l’80% degli adolescenti non raggiunge i livelli raccomandati di attività fisica.