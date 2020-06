Lo sport, il gioco e la solidarietà di Europea 92 in favore delle nuove generazioni

La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza riconosce al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età.

Il gioco è un’attività importantissima perché è attraverso esso che i bambini imparano il rispetto delle regole, a relazionarsi con i propri simili sia per i loro pregi ma anche difetti, imparano a risolvere problemi, a scendere a compromessi per poter continuare a giocare in gruppo, il gioco è una piccola scuola di vita perché permette di formare degli adulti in grado di vivere nel rispetto di tutto e tutti in una società il più civile possibile, ed è in quest’ottica che la Società Europea 92 della Famiglia RICCI Marciano, anche alla luce del difficile periodo trascorso per l’emergenza Coronavirus, chiede l’autorizzazione alla Donazione di 3 tappeti in erba sintetica e 3 canestri basket e 3 coppie di porte di calcetto per i tre nuclei abitati del Comune (Montaquila, Masserie La Corte e Roccaravindola).