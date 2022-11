“Lo Sport come mezzo d’inclusione”, successo per l’incontro organizzato dal Lions Club 

Si è svolto ieri, lunedì 21 novembre 2022, alle ore 10,00, presso l’Aula Magna del Convitto Nazionale

Mario Pagano di Campobasso, l’incontro organizzato dal Lions Club Campobasso sul Tema di Studio

Distrettuale a.s. 2020/2021 “Lo Sport come mezzo d’inclusione”, moderato dal Past President del Lions

Club Campobasso e Presidente Regionale AIAC Molise, Stefano Maggiani, che ha visto gli interventi del

Presidente AIAC Onlus, Marcello Mancini, del Segretario di Aiac Onlus, Tania Busetto (Past President

del Lions Club Schio), del Vice Presidente Vicario del C.R. Molise FIGC LND, Miguel Mastrangelo, del

Direttore Resp.le di Unisport per Unimol, Dr. Marco Sanginario.

È intervenuto ai lavori anche il Delegato all’Inclusione dell’USR Molise, Prof.ssa Raffaella Petti, Vice

Presidente del Lions Club Campobasso ed hanno partecipato il Prof. Marco Maestripieri e il Rettore del

Convitto Nazionale Mario Pagano, Prof.ssa Rossella Gianfagna.

L’incontro si è svolto con una interessante interazione con gli studenti della Classi prime del Liceo

Scientifico del Convitto Nazionale Mario Pagano e con diversi studenti della Facoltà di Scienze Motorie

dell’Unimol i quali hanno avuto modo di conoscere le metodologie di allenamento e di gare già in essere

nell’ambito calcistico, nonché di sensibilizzarsi al tema dell’inclusione nelle sue varie forme.