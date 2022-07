Lo sport al servizio dell’uomo, una formula sbiadita

di Sergio Genovese

Agli inizi degli anni ottanta, da giovanissimo presidente del G.S. Virtus di Campobasso, in una sala affollata di Bovolone nel Veneto, cercai di ammaliare l’uditorio con un intervento che palesava dubbi se effettivamente lo sport fosse stato al servizio dell’uomo o se al contrario l’uomo era funzionale al servizio dello sport.

Oltre quarant’anni fa il dubbio era pertinente perché già allora lo sport del business cominciava a mortificare quello di base che aveva ancora un’altissima connotazione educativa. Le due facce della medaglia non si completavano ma si opponevano al punto che quasi si distingueva lo sport “buono” da quello “cattivo”.

Il divario esisteva perché da questa parte, cioè dalla parte dello sport di base, esistevano allenatori/educatori di pregevole livello che prima dei muscoli scheletrici si preoccupavano di sviluppare i muscoli cerebrali. Dall’altra parte lo sport già dava i segni di essere calamitato dalla voglia di spettacolarizzare ogni evento che alla fine recuperava poco dei suoi valori ancestrali per cedere il passo agli interessi di tv, aziende, multinazionali e via dicendo.

Chi aveva nella pancia e nel cuore l’interesse a proporre lo sport “buono” era capace di creare una barriera con lo sport che voleva americanizzarsi tra coca cola, gomme da masticare e majorette. Il doping negli anni novanta e negli anni duemila ha rappresentato esattamente la logica conseguenza di un movimento che ha allappato e allappa le folle, le trascina, ma sulle spalle si carica elementi esplosivi che hanno fatto scoppiare i veri valori sportivi.

Fateci caso: se assistete ad una partita di calcio fate fatica ad un certo punto a cogliere il piacere di un goal realizzato perché siete portati fuori strada dallo spettacolo che segue tra balletti, ringraziamenti celestiali, magliette da gioco sbrindellate verso le gradinate dove pullulano tifosi spinellati e avvinazzati. Il vuoto che tanti addetti ai lavori non riescono ad intercettare è che mentre negli anni ottanta grazie a quei famosi allenatori/educatori ed ad una società più assestata, si riusciva a creare una barriera tra chi sponsorizzava lo sport giusto e chi proponeva quello sbagliato oggi non accade più. La barriera è stata divelta, così se ti capita di finire in una palestra o su un campo di gioco vedi i bambini che quando realizzano un goal si tolgono la maglietta e la lanciano al papà in tribuna che si galvanizza fino alla goduria assoluta per l’orgoglio di avere un figlio prossimo allo spettacolo più degno di cronaca d’élite. I ragazzi dunque, mutuano, senza soluzione di continuità, un versante che si specchia di edonismo, slealtà e altri ammennicoli diseducativi che allontanano sempre di più la gigantesca occasione di prendere dallo sport quello che la vita non ti insegna.

E’ proprio questo il ciclopico punto di sbando che si deve mettere in evidenza. In un mondo messo sotto sopra da società che hanno abbandonato principi e valori, che vivono di dipendenze e depressioni, che sfuggono ai requisiti di comunità per valorizzare isolazionismi ed egoismi, lo sport buono poteva fare tanto. Viene difficile pensare che se un bambino si tuffa a terra per indurre l’arbitro a fischiare il calcio di rigore, quel tipo di sport è al servizio degli uomini. Se il gesto è incoraggiato dal suo allenatore/diseducatore e dal suo papà in tribuna , allora i dubbi diventano certezze.

Quello rappresentato è uno spaccato vero, non artefatto che dovrebbe conoscerlo chi come nella poesia di Natale, continua a sostenere che lo sport, a prescindere, toglie i ragazzi dalla strada. Per metterli dove? Il mio allenatore, l’indimenticabile Nicola Palladino, prima di una partita ci raccomandava orgoglio e lealtà , ci caricava per percentualizzare il significato dei colori della maglietta che avevamo addosso. Ci spronava a dare dignità ad una vittoria ma anche ad una sconfitta. Questi allenatori sempre di più vivono nelle riserve di spazi di buona socialità rifiutati da un mondo che va giù anche con i suoi campi sportivi.