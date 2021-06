“Lo Sport abbatte i muri”, il seminario organizzato dall’ANSMeS

Si terrà sabato 26 giugno prossimo alle ore 15, presso l’Abbazia Santa Maria di Faifoli in Montagano (CB), il seminario organizzato dal Comitato Regionale Molise dell’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del Coni e del Cip “Lo Sport abbatte i muri”, non solo sportivi ma anche etnici, culturali, sociali e religiosi. Il progetto “Lo Sport abbatte i muri” riprende forza quest’anno dopo l’assenza forzata, causa pandemia, dell’edizione 2020. Un tema che raccoglie al suo interno molteplici elementi, non solo legati al miglioramento di una prestazione sportiva come potrebbe apparire a prima vista ma significa abbattere quelle barriere spesso invisibili, non solo fisiche, ma molto spesso mentali ed ideologiche. Tra i tanti esempi concreti quelli della partita di calcio tra soldati tedeschi, inglesi e francesi nel giorno di Natale 1914; dell’amicizia tra Jesse Owens, americano di colore, e il rivale tedesco “ariano” Carl Ludwing Hermann Long alle Olimpiadi di Berlino del 1936; il torneo di tennistavolo tra Stati Uniti e Cina nel 1971 che aprì le porte alle relazioni tra i due Paesi e la sfilata delle due Coree con un’unica delegazione alle Olimpiadi invernali del 2018. Relatori del seminario saranno S.E. Mons. GianCarlo Bregantini arcivescovo Campobasso-Bojano; Azafad, Iman vice presidente Aps culturale “Pace e dialogo” Campomarino; Suor Francesca Barbanera, Direttore VIDES (Volontariato Internazionale Donna Educazione e Sviluppo) referente Provincia Religiosa PGS (Abruzzo-Molise-Marche-Umbria-Lazio-Sardegna); Angelo De Marcellis, Presidente CSI Abruzzo; Mario Ialenti, Dir. Ufficio Pastorale dello Sport, Turismo e Tempo Libero dell’Arcidiocesi Campobasso-Bojano; Michele Falcione, Presidente regionale Associazione nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del Coni e del Cip e Presidente regionale Molise delle Polisportive Giovanili Salesiane; Francesco Palladino, Consigliere nazionale ANSMeS; Umberto Piperno, Rabbino capo del Centro Sud e Giuseppe Tullo, Sindaco Comune di Montagano (CB). Previsto anche un momento culturale con l’esibizione del chitarrista molisano Jacopo Rizzardi. Il seminario verrà presentato in un’apposita conferenza stampa che si svolgerà martedì 22 giugno p.v. presso il Comune di Montagano, alle ore 10.