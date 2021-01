Lo splendido borgo di Ripalimosani come non l’avete mai visto: al via il format Small Talk (VIDEO)

Da questa sera, giovedì 21 gennaio 2021, il Quotidiano del Molise on line ha iniziato a trasmettere in diretta “Small Talk”, nuovo format di intrattenimento. Si tratta di un contenitore video con Djset, danza, unplugged e interviste rivolte al mondo dell’Arte al fine di promuovere il territorio e valorizzare i borghi e i paesi del Molise. Progetto realizzato con il sostegno di ‘Turismo è Cultura’ – Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, a cura dell’Associazione Culturale Calliope in collaborazione con Big Box Edizioni, Soultronik e Jackie Brown Events. Main Sponsor Dimensione Srl – Internet Fibra e FWA. Al puntata trasmessa nella giornata odierna è stata realizzata a Ripalimosani, antico borgo molisano in provincia di Campobasso. Gli ospiti di questa puntata sono stati il Rapper Fear The Soulman, lo Scrittore Pier Paolo Giannubilo, il Master Trainer della Fit&Boxe Academy Mario Di Loreto e il Cantautore Stefano Di Nucci.