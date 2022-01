Lo spirito del Signore è su di te

III Domenica del tempo ordinario (C)

Commento a Lc 4, 14-21

Tutti i battezzati partecipano al ministero di Cristo per la salvezza e la divinizzazione dell’umanità. Per questo lo Spirito scende anche su di te, quando ascolti il sussurro della sua voce parlarti nel cuore e metti in pratica i suoi insegnamenti. Sì, anche tu sei profeta, re e sacerdote.

+”In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode.”

La fama di Gesù si diffonde, la sua predicazione sostenuta dalle manifestazioni dello Spirito, che ne sancisce l’autorità, ha grande presa sulla gente. Dio nutre il desiderio di essere accolto per far festa nel cuore di ciascuno. Quanti però accolgono davvero la Parola che viene annunciata?

+”Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto:…”

Sostenuto dalla forza delle testimonianze che lo accompagnavano, Gesù decide di far ritorno in città per portare il lieto annuncio anche fra la gente che, ur avendolo visto crescere, dimostrava di non conoscerlo. Questo piccolo dettaglio è interessante: nella sinagoga da lui abitualmente frequentata doveva essere un personaggio noto, perché gli viene permesso di leggere, proclamare e commentare la Torah.

«Lo Spirito del Signore è sopra di me;

per questo mi ha consacrato con l’unzione

e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,

a proclamare ai prigionieri la liberazione

e ai ciechi la vista;

a rimettere in libertà gli oppressi

e proclamare l’anno di grazia del Signore».

Gesù non cerca il brano, ma esso si presenta a lui non appena il rotolo è aperto. Sembra proprio che non sia il lettore a scegliere la Parola, ma viceversa. La Torah non è solo testo scritto, cultura e tradizione, ma qualcosa di vivo che interpella e parla al cuore di chi pone lo sguardo su di essa. Questo brano del profeta Isaia rivela il cuore del messaggio portato da Cristo. Egli non è venuto a condannare l’uomo per il suo peccato, ma ad offrirgli la sua paterna, e nel contempo (in Cristo) fraterna, solidarietà. Egli ci dona la possibilità di essere liberati e salvati (cfr. Gv 12,47). Gesù non ci vede come coloro che lo offendono e lo ignorano, ma piuttosto come pecore senza pastore(cfr. Mc 6,34) e incapaci di discernere il bene dal male (cfr. Lc 23,34). Per lui siamo prigionieri di catene reali o simboliche come quelle del peccato e delle abitudini sterili e nocive, Egli ci vede “oppressi” dall’azione tirannica del maligno o dall’ingordigia umana del potere; siamo anche “ciechi”, perché non sempre capaci di distinguere il male dal bene e scegliere quello che è più giusto per noi; siamo bisognosi della sua Luce che ci aiuterà a capire quale sia la direzione più giusta da intraprendere sui sentieri della nostra vita

“Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».”

L’uomo che Israele attendeva è arrivato. Un re che finalmente non sarà ossessionato dal dominio; un re liberatore, che rivela Dio non come un giudice spietato, ma un Padre misericordioso che sogna il ritorno del suo figlio perduto. Un re che non sarà come gli altri, che incutono terrore e diffondono sterili dottrine, ma un annunciatore di speranze luminosa. Egli non attuerà nessuna vendetta sui nemici del suo popolo, ma li accoglierà come fratelli nel suo s-confinato Regno. Vogliamo noi davvero questo re profeta? Se la risposta è “sì”, quando lo lasceremo regnare davvero?

Felice Domenica

Fra Umberto Panipucci