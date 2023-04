Lo spauracchio nucleare, il contributo del prof. Carlo Comucci per la rubrica “Alesia ed i suoi compagni di viaggio”

Dopo un letargo durato più di mezzo secolo (precisamente dalla crisi dei missili di Cuba dei tempi di Kennedy), lo spauracchio nucleare si è risvegliato appena in tempo per entrare in competizione con il terrore virale del Covid.

Le due bombe atomiche che posero fine alla seconda guerra mondiale provocarono un frastuono la cui eco rimbomba ancora in tutti noi. Per decenni siamo vissuti con l’incubo di un conflitto nucleare che si è attenuato solo con la caduta del muro di Berlino. I governi hanno cercato di proteggere i propri cittadini con misure più o meno adeguate. Emblematico è stato il programma attuato dalla Confederazione Elvetica che era arrivato a garantire la sopravvivenza agli svizzeri per quindici giorni dopo lo scoppio di un eventuale conflitto nucleare. Ogni abitazione doveva avere il proprio rifugio atomico completo di scorte alimentari sostituibili a rotazione ogni mese (Fig. 1). Parcheggi sotterranei nelle città erano concepiti per poter essere trasformati in rifugi atomici in poche ore. Il governo federale periodicamente illustrava ai cittadini le norme da seguire, e se dopo 15 giorni non fosse intervenuto, questo avrebbe significato che non solo non c’era più governo ma neanche qualcuno che avrebbe potuto soccorrere gli eventuali sopravvissuti.

Le grandi potenze avevano realizzato armamenti atomici in grado di distruggere la Terra decine di volte. Proprio per evitare il proliferare di paesi dotati di arsenali nucleari, nel 1957 era sorta l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (IAEA).

L’Agenzia ha, tra gli altri, lo scopo di controllare che paesi dotati di tecnologie

nucleari non le dirottino per la realizzazione di armi atomiche. In effetti la ricerca scientifica si è mossa su due binari: da un lato lo sviluppo di armi sempre più potenti e dall’altro la realizzazione di sorgenti di energia alternative ai combustibili fossili (carbone, petrolio e gas). In tutti questi anni i progressi fatti nel campo dell’utilizzo dell’energia nucleare sono stati enormi. Si pensi a navi o sottomarini, azionati da reattori atomici, con autonomia di anni e, per contro, a missili capaci di lanciare in un qualsiasi punto della Terra in brevissimo tempo (i cosiddetti Minuteman) bombe della potenza di migliaia di volte quella di Hiroshima. Nella corsa alla supremazia degli armamenti l’Unione Sovietica ha il triste primato di aver realizzato la più potente bomba all’idrogeno: 100 Mt = 100 milioni di tonnellate di tritolo, cioè più di 6000 volte la bomba lanciata su Hiroshima, oppure 10 volte la potenza di tutti gli esplosivi usati da tutti gli stati belligeranti nel corso di tutta la seconda guerra mondiale!

In realtà la bomba che i sovietici fecero esplodere il 30 ottobre 1961 sopra l’arcipelago di Novaja Zemlj (Fig. 2) aveva una potenza ridotta (50 Mt) per evitare un’eccessiva ricaduta di materiale radioattivo. Ciononostante, il caratteristico fungo atomico arrivò ad un’altezza di 64 km, il lampo fu visto a 1000 km di distanza e l’onda d’urto, equivalente ad un terremoto di magnitudo 5, fece tre volte il giro della Terra. La bomba, denominata Zar, fu realizzata dai più valenti fisici dell’Unione Sovietica, tra cui A. D. Sacharov (1921 – 1989) che dopo l’esperimento iniziò a lottare contro la diffusione delle armi nucleari.

E pensare che tutto era iniziato per pura sete di conoscenza. Grazie ai progressi della tecnica, le grandi scoperte scientifiche di fine ottocento e inizio novecento avevano generato nella comunità internazionale una tale euforia da far immaginare un futuro di serenità e tranquillità. In particolare la scoperta che l’atomo, contrariamente al suo nome (indivisibile), era costituito da particelle legate fra loro da forze molto intense, faceva supporre che la liberazione dell’energia che le teneva unite avrebbe permesso di poterla sfruttare. Pochi però pensavano che si sarebbe potuta utilizzare per fini pratici. Uno dei padri della meccanica quantistica, Ernest Rutherford (Fig. 3),

era talmente convinto dell’impossibilità dello sfruttamento su scala macroscopica dell’energia nucleare da arrivare a canzonare quelli che ritenevano il contrario (è come parlare alla Luna, disse). E invece…

Nella tarda mattinata del 2 dicembre 1942, sotto la gradinata dello stadio

dell’Università di Chicago, dopo mesi di lavoro per accatastare decine di blocchi di grafite, togliendo l’ultimo segmento di Cadmio dall’ellissoide di circa 4 metri per 3, Enrico Fermi (Fig. 4) calcolò l’attività neutronica che determinava la criticità delle reazioni nucleari e confermò che la pila stava producendo energia. Guardando soddisfatto i collaboratori disse: possiamo andare a pranzo. Era iniziata l’era atomica. Nonostante fosse italiano (L’Italia era in guerra contro gli Stati Uniti), il governo americano gli aveva affidato il progetto più avanzato (e più segreto) di ricerca sulle possibilità di realizzare un reattore nucleare. Contrariamente all’opinione di altri fisici, Fermi aveva capito che l’isotopo determinante per le reazioni di fissione era l’Uranio 235 (raro e di difficile produzione) per cui insistette per l’arricchimento dell’uranio. Il direttore del progetto, nonché collaboratore di Fermi, era Arthur Compton (Premio Nobel per la fisica 1927) che, entusiasta, in serata telefonò (ovviamente in codice) al rettore dell’Università dicendogli testualmente: “ti interesserà sapere che il navigatore italiano è appena sbarcato nel Nuovo Mondo”.

Enrico Fermi è stato uno dei pochissimi scienziati in grado di riunire in un’unica persona le eccezionali qualità del fisico teorico con quelle dello sperimentale. Proprio grazie a tali capacità riuscì ad imporre agli altri scienziati del suo gruppo di ricerca la via per la realizzazione su scala macroscopica della fissione nucleare.

Per il governo degli Stati Uniti la costruzione della pila atomica è solo la prima

tappa verso la realizzazione di una nuova arma incredibilmente micidiale in grado di far vincere rapidamente la guerra. Con la potenza economica e la capacità organizzativa che la contraddistinguono, l’America (gli USA) vara il “Progetto Manhattan”: con estrema rapidità e in totale segretezza viene scelta la località (Los Alamos, nel Nuovo Messico), viene nominato il direttore (il brillante fisico Robert Oppenheimer), vengono scelti i più valenti ricercatori che, isolati da tutto e da tutti, lavoreranno in team fin oltre la fine del conflitto. Vengono realizzati collegamenti, strade, laboratori, appartamenti in modo da mettere nelle migliori condizioni di lavoro la più alta concentrazione di scienziati che si sia mai vista. Per due anni a Los Alamos si lavora incessantemente finché il 16 luglio 1945 ad Alamogordo (Nuovo Messico) nella località denominata Trinità viene fatta esplodere la prima bomba atomica (fig. 5). Le reazioni degli osservatori sono le più svariate: c’è chi resta

semplicemente ammutolito, chi vuole interrompere immediatamente gli esperimenti, chi si ritiene soddisfatto del lavoro eseguito. Si affida ad un questionario la decisione di proseguire o meno gli esperimenti, ma ormai i tempi sono maturi.

Anche se la Germania si è arresa, il Giappone è fermamente deciso a continuare la guerra. La lunga e sanguinosa battaglia di Okinawa (1 aprile – 22 giugno 1945) aveva dimostrato che la conquista dell’arcipelago giapponese sarebbe durata a lungo e con ingenti perdite. Il governo decide pertanto di sganciare su Hiroshima e Nagasaki le due bombe atomiche che pongono fine alla seconda guerra mondiale. Purtroppo le divergenze politiche fra i paesi occidentali e l’Unione Sovietica innescano una corsa agli armamenti che genera uno sviluppo abnorme delle ricerche sulla bomba a fissione (comunemente chiamate bomba atomica) e su quella a fusione

(la cosiddetta bomba H). Le due superpotenze (USA ed URSS) stabiliscono un precario equilibrio basato sulle capacità reciproche di distruzione che è durato fino alla fine dell’Unione Sovietica. Negli ultimi trent’anni la Russia e gli USA si preoccupano più di consolidare la loro posizione egemone piuttosto che collaborare al mantenimento di una pace universale. I conflitti localizzati e l’emergere di Stati con velleità di primeggiare acuiscono l’instabilità globale.

Sembra che il destino dell’Umanità sia quello di vivere sempre con una spada di Damocle appesa sulla nostra testa. La recente pandemia del COVID si era appena attenuata ed ecco che l’invasione dell’Ucraina ha riacutizzato le paure di una catastrofe nucleare rendendo più insicuro il nostro futuro. E’ vero che il passato ci ha fornito le prove della capacità di sopravvivenza dell’individuo anche a costo di un radicale mutamento. Basti pensare all’estinzione dell’Uomo di Neanderthal a causa dell’incapacità di difendersi dai virus portati dall’Uomo di Cro-Magnon. Il risultato però è stato lo svilupparsi dell’Homo Sapiens e delle sue capacità di adattarsi all’ambiente con maggiore forza ed abilità nell’affrontare nuovi pericoli e nuove sfide.

Prof. Carlo Comucci

NOTA BIOGRAFICA

Carlo Comucci si è laureato in fisica all’Università di Trieste, dove ha svolto per diversi anni attività didattica e di ricerca. Dopo aver insegnato nei licei scientifici di Trieste e Udine, ha rinunciato all’incarico universitario a causa della sua passione per l’insegnamento liceale. Ha vinto ripetutamente il concorso presso il Ministero degli Affari Esteri per l’insegnamento di matematica e fisica nei licei italiani all’estero. In tale veste ha insegnato nei licei scientifici italiani del Cairo, di Istanbul e del Montana di Zugerberg (CH). Dopo aver vinto il concorso a preside, gli è stata assegnata la sede del liceo scientifico “I. Newton” di Scandicci (FI) ma vi ha rinunciato perché, come lui stesso dice, si ritiene più un animale da cattedra che da scrivania.