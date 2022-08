Lo Ska ‘evoluto’ degli Statuto a San Giovanni in Galdo nel ricordo di Piero, in arte ‘Polpetta’

Un’ora e mezza di live per la band torinese che ha fatto ballare la piazza sulle note di Piera, In Fabbrica, Facci un gol. E stasera si chiude in bellezza con il concerto di Mario Venuti

Protagonisti indiscussi della seconda serata del Morrutto Street Fest a San Giovanni in Galdo, gli Statuto hanno regalato un’ora e mezza di live.

Evergreen, sembra che il tempo non sia passato per loro, soprattutto per il frontman Oskar, vero capitano della band che vede tra le sue fila: Naska alla batteria, Enrico Bontempi (chitarra) e Rudy Ruzza (basso).

Sul palco del festival la band ha ricordato l’amico Piero, in arte Polpetta, scomparso dieci anni fa: un amico, prima di tutto, che sicuramente sarebbe stato in prima linea nella serata di venerdì 19 così com’è stato tutte le volte che la formazione torinese è stata ‘ospite’ nei locali che gestiva a Campobasso.

Con i loro testi impegnati, spesso ironici o sarcastici, aggressivi ed umili, con una musica diventata di ‘moda’ che è iniziata con lo ska e si è fusa con il soul e il powerpop, gli Statuto hanno fatto ballare il pubblico sulle note di pezzi come Piera, Rabbia e stile, In fabbrica, Controcalcio, Facci un gol.

Il festival continua questa sera, con l’evento di chiusura: sul palco del Morrutto Street Fest arriva uno dei più raffinati e apprezzati cantautori italiani, Mario Venuti. Il tour del cantante siciliano, che sta girando l’Italia ottenendo ovunque grandi consensi, prende spunto dall’ultimo disco, Tropitalia, candidato al Premio Tenco. Nell’album, uscito nello scorso mese di settembre, Venuti si diverte a interpretare undici brani che, dagli anni trenta ai duemila, hanno segnato a loro modo la musica italiana. L’album è un emozionante viaggio che porta in un grande affresco dai colori dei tropici, amore dichiarato ed espresso sin dai tempi di Fortuna svelando così tutte le sfumature che caratterizzano il mondo sonoro di Venuti. Nel disco ci sono grandi classici: Ma Che Freddo Fa, Figli Delle Stelle, Quella Carezza Della Sera, Maledetta Primavera, Xdono, Non Ho L’età (Per Amarti), Voar (Nel Blu Dipinto Di Blu), Vita, Vivere, Il Cuore è Uno Zingaro e Una Carezza In Un Pugno.

“Il Tropitalia tour – spiega lo stesso Venuti – è in marcia, per portare una ventata di calore tropicale sulle note delle più amate canzoni italiane. Tony Canto alla chitarra, Vincenzo Virgillito alcontrabbasso, Neilton Dos Santos alle percussioni e Manola Micalizzi alle percussioni e cori. Insieme a questi straordinari musicisti e amici rileggo dal vivo in chiave tropicalista le canzoni del mio repertorio e quelle del nuovo disco, Tropitalia”.