Lo show del calcio

di Sergio Genovese

L’edonismo imperante che è debordato nel vivere quotidiano, naturalmente non poteva non condizionare lo sport e in particolare il calcio che sarà pure l’attività più bella del mondo ma è anche quella che più velocemente mutua l’eccesso dell’apparire e dunque dello show. Non bastavano le entrate in campo facendo saltelli propiziatori di chissà quali misteriosi vantaggi, non erano sufficienti i tripudi dei goal dedicati puntualmente a qualcuno in cielo, non tranquillizzavano le sceneggiate delle magliette scaraventate per aria che servivano contemporaneamente a mettere in luce i pettorali e la omologazione di gesti di solito riconducibili alla specie caprina. Non bastava tutto questo, ora nel paniere sono entrati i comportamenti degli allenatori che da bordo campo ormai sembrano degli indemoniati, non accettano nessuna decisione arbitrale coadiuvati dai calciatori in campo che si nutrono, da ingordi, di ogni tentativo di simulazione che è il simulacro della slealtà sportiva. Allo spettacolo assegniamo anche la patetica riunione post partita che molti allenatori fanno sul campo con le gradinate ancora piene non si capisce per dimostrare cosa, anzi si capisce eccome. Ai tempi di Trapattoni ma pure di Pasinato e Montefusco lo spogliatoio era il luogo più protetto per ogni tipo di riflessione. Tutta la iconografia descritta ci viene voluminosamente proposta senza che ci sia una sola voce discordante forse perché, sotto sotto, a tanti piace quest’immagine circense del calcio. Anzi la stampa, con poche eccezioni, che potrebbe contribuire a proteggere una cultura sportiva diversa, spesso è complice di certa deriva al ribasso. Ci sono telecronisti molto avventurosi che, specialmente dalle nostre parti, non c’è partita che raccontano, senza prendere di mira l’arbitro che, o è un incapace, o un venduto. Naturalmente il pernicioso comportamento non è di certo una pubblicità progresso per chi ama la sfera di cuoio aggiungendo che chi sta dietro una telecamera dovrebbe informare ma anche formare. Sarebbe ora che le strutture federali cominciassero ad interessarsi del fenomeno con decisioni ferme soprattutto per evitare che giovani viziati e super pagati possano sdoganare comportamenti che sono la quinta essenza dell’antisportività. La simulazione è un atto gravissimo che non si può accettare, è la controriforma dello sport che ha funzioni educative. A questi giovani super pagati nessuno ha spiegato che sono specchi che rifrangono comportamenti scimmiottati nel bene e nel male. Al momento solo nel male.