Lo sfogo del senatore Lotito eletto in Molise: “Oggi è successo un casino”

L’esponente di Forza Italia si è sfogato nei corridoi di Palazzo Madama palesando la tensione crescente con Fratelli d’Italia: “Ho visto Renzi col sorrisetto che diceva: ‘Siete dei dilettanti…'”

“Quando vedi che smarca la Lega, basta no?, c’è la sponda. ‘Ndo c… vai? Ho visto Renzi col sorrisetto che diceva: ‘Siete dei dilettanti…’. E guarda il discorso che ha fatto Ignazio dopo, parlava a loro, no?”. Lo sfogo – con tanto di espressioni colorite, condite dalla caratteristica parlata romanesca – è di Claudio Lotito, presidente della Lazio e neo senatore di Forza Italia eletto in Molise, intercettato nei corridoi del Senato dai cronisti di Repubblica che si trovavano a Palazzo Madama per seguire gli sviluppi delle votazioni. “Oggi è successo un casino”, ha poi chiosato l’esponente forzista per sintetizzare la giornata caratterizzata dalla tensione tra Fratelli d’Italia e gli azzurri.