Lo scienziato Palladino: «Trend anomalo di tasso di mortalità per Covid in Molise»

Ci sono anche i dati statistici a confermare il trend anomalo di tasso di mortalità per Covid in Molise. Ad affermarlo in una intervista alla TgR Molise è stato Andrea Palladino, uno scienziato molisano che vive e lavora in Germania. Palladino, come già in precedenza sottolineato, ha evidenziato come la mortalità in Molise abbia toccato punte del triplo tra novembre e dicembre se paragonate alla curva degli ospedalizzati e decessi giornalieri in Italia. “Adesso è all’incirca il doppio rispetto al dato nazionale -ha affermato Palladino-Guardando allo storico della pandemia con le curve degli ospedalizzati ricoverati in terapia intensiva e i decessi in Molise si nota come la nostra regione, durante il primo lockdown, aveva numeri molto bassi, circa 10 volte inferiori. La situazione pandemica in Molise è stata tranquilla fino ad ottobre, poi c’è stata una seconda ondata. Da febbraio in poi questo numero è tornato a crescere in modo esponenziale”. “Si è dovuto arrivare agli ospedali saturi, ai container, all’esercito, prima di rendersi conto che i numeri erano da zona rossa -aveva poi affermato lo scorso 26 febbraio sul suo profilo Facebook- Ancora una volta le misure di contenimento arrivano con imperdonabile ritardo e seguono la curva epidemica, anziché tentare di anticiparla. Non ci sono posti letto in ospedale e solo il 6.7% dei molisani ha ricevuto una dose del vaccino. Viene da chiedersi cosa sia stato fatto da Marzo 2020 ad oggi”.