Lo scempio dei rifiuti “colpisce” ancora in città

Materiale di ogni genere fuori dai cassonetti o disseminato sui marciapiedi nonostante l’avvio della differenziata “porta a porta”

CAMPOBASSO. La pulizia della città dipende innanzitutto dai nostri comportamenti individuali e dalle nostre buone o cattive abitudini. Ma questo concetto fatica ad attecchire nel vissuto di alcuni cittadini di Campobasso che danno vita a scene come quelle documentate dal video e dalla foto che ci è pervenuta in redazione: rifiuti di ogni genere sparsi per terra, fuori dai cassonetti o disseminati sui marciapiedi in via Crispi. È una testimonianza d’inciviltà cui, purtroppo, si assiste molto, troppo spesso.

Nonostante la raccolta differenziata “porta a porta” voluta dal Comune sia appena partita anche nel quartiere San Giovanni (non lontano dalla via in questione) la situazione non accenna minimamente a cambiare. Ne consegue che i rifiuti accumulati attirino animali in cerca di cibo che poi rovistano in mezzo ai cassonetti peggiorando la situazione anche dal punto di vista igienico-sanitario. Arrivano poi i camion della nettezza urbana che raccolgono tutto insieme e questa valanga di spazzatura va a finire nelle discariche senza essere differenziata. Sembra uno sfregio premeditato. Nessun incivile inconsapevole può arrivare a tutto questo. Ma dopo aver liberato la strada dalla morsa micidiale di degrado e rifiuti, bisogna liberare le menti di alcuni dalla morsa altrettanto letale dell’inciviltà.