Lo Scarano di Trivento primo con il progetto “New skills 4 new jobs”

L’Istituto Omnicomprensivo di Trivento ha stipulato una convenzione in rete con l’Istituto “Boccardi” di Termoli, capofila nell’ambito della candidatura del progetto “New skills 4 NEW jobs” che ha ottenuto il punteggio più alto a livello nazionale a seguito della selezione operata dal Ministero. Il progetto ha risposto all’avviso pubblico del MIUR per la raccolta di proposte progettuali da parte delle istituzioni scolastiche per la realizzazione di azioni per il potenziamento delle competenze digitali e di cittadinanza degli studenti attraverso metodologie didattiche innovative. L’idea progettuale mira allo sviluppo di percorsi di orientamento indoor e outdoor verso “carriere e professioni digitali”che si innestano sugli obiettivi dell’agenda ONU 2030 e al potenziamento della scuola digitale, anche attraverso l’acquisizione di certificazioni e patentini. Le scuole, soprattutto tramite la formazione di docenti e di figure tutor, costituiscono un “sistema di competenze” in equilibrio tra 3 componenti: l’ acquisizione e definizione portfolio/profilo in uscita, l’attivazione per la transizione dall’istruzione al lavoro e l’ abbinamento tra competenze in uscita dalla scuola e competenze richieste dal mercato del lavoro. Il progetto abbraccia tutte le “5P” dello sviluppo sostenibile, al fine di promuovere la salute e il benessere, di garantire la gestione delle risorse, di promuovere modelli sostenibili, favorendo l’inclusività in un’ottica di Partnership diffusa. Le attività previste sono: attività in aula, uscite didattiche in aziende del territorio. Tali attività si realizzano attraverso le metodologie didattiche innovative dell’outdoor training, brainstorming, ricerca qualitativa sul campo, digital storytelling, circle time e laboratory distribution. Contemporaneamente alle prime azioni è prevista la realizzazione di un blog ed una piattaforma digitale globalmente condivisi da docenti e studenti. L’utilizzo integrato di app, software, piattaforme didattiche e spazi on line ha come risultato la realizzazione di una didattica inclusiva, fortemente partecipata e condivisa. Le attività si svolgeranno attraverso 5 fasi, da gennaio 2020 a maggio 2021, con l’attivazione di 3 laboratori: “orientamento “in campo””, sullo sviluppo della carriera digitale, “digital eco-brand manager”, sulle strategie di marketing, “salvaguardia ambiente marino” e “km 00”, sullo sviluppo di coltivazioni eco-sostenibili con l’uso di fotobioreattori.

Vittorio Scarano