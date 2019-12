Lo raggirano con la scusa del pacemaker e rubano il portafoglio. Allarme truffe

I colpi a Campodipietra. L’amministrazione comunale: «Diffidate dai falsi dipendenti». Notata un’Audi nera assieme alle tre donne

Hanno cercato di portare a termine diversi truffe ma non ci sono riusciti grazie al rientro dei proprietari dell’abitazione che si sono accorti di quello che stava succedendo. Paura a Campodipietra dove dei falsi operatori comunali stanno “visitando” casa casa. A notarli sono stati diversi cittadini che hanno riferito anche di una Audi Station Wagon nera che pare si trovasse sempre sul luogo delle truffe. A lanciare l’allarme e chiedere ai cittadini la massima attenzione è stata anche l’amministrazione comunale di Campodipietra che attraverso il proprio profilo Facebook ha invitato tutti i cittadini a stare attenti alle truffe dei falsi operatori comunali. «Questa mattina sul territorio di Campodipietra zona soglioni, un anziano è stato avvicinato da tre donne con un auto scura. Gli è stato sottratto il portafoglio con il pretesto di sostituire il pacemaker su commissione del comune di Campodipietra. A tale proposito, comunque, l’Amministrazione ribadisce che nessun dipendente del Comune di Campodipietra sta svolgendo (o è autorizzato a farlo) interviste e/o interventi inerenti lo stato di salute dei cittadini. Nel caso in cui si venisse contattati telefonicamente o direttamente nelle proprie abitazioni da persone che si spacciano per operatori del Comune di Campodipietra, il consiglio è di contattare immediatamente le Forze dell’Ordine per segnalare l’episodio, e comunque evitando di aprire la porta di casa ai sedicenti dipendenti comunali».