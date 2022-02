Lo psicologo a scuola: la testimonianza degli studenti del Liceo Scientifico “Romita”

Gli effetti della pandemia sugli adolescenti

di Paola Totaro

“La solitudine, l’isolamento, sono dolorose e al di là della sopportazione umana.” Jules Verne

La pandemia ha messo a dura prova la salute mentale di ognuno di noi.

Le preoccupazioni e l’incertezza aumentano con l’aggiornarsi quotidiano dei dati sul contagio e letalità del virus e sul suo avvicinarsi ai luoghi in cui viviamo.

Tuttavia aumenta solo in modo lento e forzato la consapevolezza dell’impatto devastante che una comunicazione non responsabile e carente sugli aspetti psicologici può avere sulla comunità.

Ma come hanno reagito gli adolescenti agli stravolgimenti che ha comportato la pandemia? La psicologia parte dal presupposto che gli elementi “grezzi” della vita psichica, impressioni sensoriali ed emotive non trasformate né elaborate, vengono vissute come cose o come corpi estranei all’interno della mente e successivamente evacuate attraverso il meccanismo dell’identificazione proiettiva.

Recenti studi affermano che in correlazione alla pandemia, si è verificato un incremento di disturbi psicologici come:

ansia;

depressione;

isolamento;

disturbi alimentari (bulimia, anoressia ed obesità).

È ormai noto che questi elementi necessitano di una trasformazione per poter essere pensati e verbalizzati adeguatamente.

Grazie alla capacità di tollerare la frustrazione, l’esperienza di dispiacere occupa uno spazio mentale; essa viene contenuta per un tempo tale da permettere all’individuo di pensarla ed elaborarla. Si evita così di incapsularla in strati nascosti che potrebbero portare alla psicopatologia.

COSA POSSIAMO FARE?

Possiamo rivolgerci ad una figura professionale: lo psicologo.

Per agevolarci lo Stato il 22 marzo 2021 ha emanato il D.L 41/2021, il decreto-legge contenente l’introduzione della figura dello psicologo all’interno delle scuole.

L’obiettivo generale del decreto era la creazione di un servizio di assistenza e di supporto psicologico al personale scolastico, agli alunni e ai genitori, per rispondere ai disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per prevenire l’insorgere di forme di malessere psico-fisico.

Le sedute hanno il compito di promuovere le capacità di resilienza, di prevenire gli stati psicopatologici (relativi alla continua esposizione ad eventi e fattori stressogeni) e valorizzare le proprie capacità nel far fronte a situazioni di instabilità collettiva.

COSA NE PENSANO GLI ALUNNI E COME POSSIAMO DISSIPARE I LORO DUBBI?

A tal proposito è stata effettuata un’indagine al Liceo Scientifico A. Romita di Campobasso, a cui hanno partecipato 143 studenti attraverso la compilazione di un questionario anonimo. Il questionario evidenzia aspetti come la percezione della figura dello psicologo e le criticità dello sportello a scuola.

Si riportano di seguito i grafici ottenuti dall’indagine:

Dall’analisi dei grafici sorge spontanea una domanda: “Come mai così tanti ragazzi pensano sia fondamentale la presenza di uno psicologo a scuola se soltanto due di essi hanno partecipato ad una seduta?”

Per questo motivo è stato chiesto agli alunni in che modo pensano che il servizio possa essere migliorato ed è stata intervistata la psicologa scolastica, la dottoressa Lucia Gamberino

“Cosa si può fare per stimolare i ragazzi ad andare dallo psicologo?”

Vi è la necessità di una maggiore sensibilizzazione, di incontri con le classi e con i genitori. Quest’ultimi consentono, contemporaneamente, agli studenti di superare e sfatare i primi classici pregiudizi sulla figura dello psicologo e allo psicologo di analizzare e valutare il livello di disagio presente nelle classi e nei singoli individui.

“Molti degli studenti si sono detti restii a chiedere il permesso ai genitori per una seduta con lo psicologo della scuola, quale potrebbe essere un modo per parlarne in famiglia?”

Potrebbero adoperare dei gruppi di informazione del progetto, mediante l’ausilio dei rappresentanti di genitori, oppure visionare dei video mirati ad esporre la questione.

“Alcuni studenti vorrebbero aderire al servizio offerto soltanto se fosse garantito il loro anonimato, questo perché c’è ancora un po’ di imbarazzo. Cosa direbbe a queste persone?”

La casella di posta elettronica è nel completo rispetto della privacy, e le e-mail sarebbero visionate soltanto da me.

“Molti ragazzi sono favorevoli a partecipare a delle sedute di gruppo. Sarebbero utili? Come si svolgerebbero?”

Vi è la possibilità di accedere ai gruppi esperienziali on-line tramite la selezione da parte del coordinatore di classe o sotto espressa richiesta della classe con cui bisogna definire gli argomenti da trattare attraverso metodologie di carattere puramente espressivo. In ambedue i casi la richiesta deve avvenire mediante l’invio di una e-mail alla casella di posta, nella quale bisogna specificare la richiesta di accesso.

Al termine dell’intervista la dottoressa ha affermato che, rispetto all’anno passato, il numero di alunni che ha preso parte al servizio è raddoppiato e che aspettando le giuste tempistiche, assisteremo ad un ulteriore incremento.