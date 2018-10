Lo psichiatra Paolo Crepet incontra insegnanti e studenti a Bagnoli del Trigno

AGNONE

Un successo di iscrizioni, oltre 200 insegnanti di ogni ordine e grado, per l’incontro con il prof. Paolo Crepet, psichiatra, sociologo, scrittore e relatore d’eccezione del convegno in programma giovedì 11 ottobre, alle ore 15:30 alla Domus Area di Bagnoli del Trigno come apertura ufficiale del corso di formazione “A scuola con il cuore con il corpo con la mente” riconosciuto dal Miur per docenti di ogni ordine e grado e studenti universitari. L’evento con il prof. Crepet, dal tema “Il Coraggio di educare” rientra infatti nel corso di formazione organizzato del Centro Studi e Ricerche Cosmo de Horatiis, che terminerà il prossimo maggio. La tematica del corso identifica l’apprendimento come un’esperienza a cui l’alunno partecipa con tutto se stesso: con emozioni, posture, percezioni esterne ed interne, con il ricordo e l’immaginazione ma anche con gli apparati fisiologici. La scuola a volte è portata a trascurare gli aspetti emotivi e corporei del processo di sviluppo dell’allievo a vantaggio di quelli cognitivi, creando così una separazione tra la sfera affettiva e la sfera cognitiva e corporea della personalità. Di conseguenza l’apprendimento scolastico perde di significatività per l’alunno che non sentendosi a suo agio si defila o rischia di mettere in atto comportamenti difensivi o conflittuali. Il corso vuole dunque favorire l’esplorazione del mondo emozionale e relazionale, la conoscenza delle emozioni e portare a riconoscere le differenze come risorsa e facilitare la comprensione delle strategie per gestire i conflitti. Tutto il corso è teso a supportare i docenti ponendo le basi per un percorso di efficace prevenzione di situazioni legate al disagio scolastico attraverso l’acquisizione di strumenti per migliorare la relazione. Paolo Crepet, psichiatra e scrittore è noto al grande pubblico per le sue opere. Tra le ultime ricordiamo “Impara a essere felice”, “Baciami senza rete” e “il Coraggio”. Come scrittore vince anche il premio letterario “la Tore isola d’Elba”. L’inserimento del Prof. Crepet tra i docenti del corso conferma la finalità di un approccio globale ed autorevole ad una tematica importante per gli educatori. All’evento di giovedi 11 ottobre saranno al tavolo dei relatori con il prof. Paolo Crepet il dott. Franco Mastrodonato (Presidente SiMeB e Direttore sanitario Domus Medica) e la dott.ssa Carla Ciamarra (Psicoterapeuta Domus Medica). L’evento ha raggiunto ad oggi oltre le duecento iscrizioni. I docenti non iscritti all’intero corso, possono iscriversi – fino ad esaurimento delle ultime possibilità di capienza della sala – e ottenere l’attestato per quattro ore di formazione.