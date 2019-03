Lo colpiscono alla testa col calcio della pistola e gli portano via 15mila euro

REDAZIONE TERMOLI

E’ caccia aperta ai malviventi che dopo la mezzanotte di ieri hanno rapinato una sala slot di via dei Palissandri a Termoli. Tutto è avvenuto in una frazione di secondi. Stando alle prime e frammentarie ricostruzioni all’interno del locale pare si trovasse il proprietario. L’uomo, un 54enne, sarebbe stato aggredito da due persone, presumibilmente italiane, e colpito alla testa con il calcio di una pistola. I due sarebbero poi fuggiti con il bottino ammontante a circa 15mila euro. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e i volontari della Misericordia di Termoli ma l’uomo avrebbe rifiutato il ricovero in ospedale. Sul posto anche gli agenti di Polizia che hanno avviato le indagini per risalire ai due malviventi.