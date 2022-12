Lo chef molisano Stefano Priolo entra nel gotha della pasticceria italiana

Il giovane pastry chef molisano Stefano Priolo, titolare dell’azienda “Casa Priolo” sita a Bojano su corso Amatuzio n. 30, con le sue specialità artigianali dolciarie da qualche anno è entrato stabilmente nel Gotha della pasticceria italiana. Anche quest’anno, infatti, i suoi panettoni natalizi sono considerati da esperti qualificati di fama internazionale e da riviste specializzate del settore, tra i migliori prodotti artigianali d’Italia.L’ultimo riconoscimento lo ha ottenuto nel recente fine settimana, esattamente sabato 19 e domenica 20 novembre, alla manifestazione storica “Panettone d’Autore” curata da Richemont club dedicata al re dei lievitati, dove Stefano si è classificato al terzo posto. E’ dal settembre 2017 che il panettiere bojanese è entrato con merito a far parte del Club Richemont Italia, sodalizio di panificatori noto a livello mondiale, socio della CONPAIT (confederazione pasticceria italiani). Il Contest “Panettone d’Autore”, giunto alla sua XIedizione, non è stato un concorso bensì sono stati due giorni di confronto e crescita sull’arte del panettone, un vero e proprio momento di formazione per i soci, dimostrando a differenza di tante manifestazioni improvvisate che in Italia nascono come funghi, di puntare soprattutto alla condivisione del sapere tra gli stessi soci per il raggiungimento di specialità sempre più ottimali, oltre ad essere edotti da consulenti legali sulle ultime novità legislative e fiscali nel settore della panificazione. I professionisti, infatti, hanno la possibilità di salire sul palco per descrivere e condividere con i colleghi i segreti del proprio prodotto e il suo processo di realizzazione. Dodici i panettoni selezionati tra 150 partecipanti, oltre al vincitore, ben 11 di loro hanno raggiunto il punteggio per ottenere il titolo di “Panettone d’Autore” grazie alle caratteristiche virtuose del loro lievitato che ne fa un impasto perfetto per ricchezza ed equilibrio, e soprattutto alla particolare cura nella ricerca dei migliori ingredienti per ottenere un prodotto eccellente. I panettoni sono stati giudicati da una giuria di esperti e giornalisti altamente qualificati. Stefano Priolo insieme a questi pochi colleghi scelti a livello nazionale potrà così esporre il titolo di “Panettone d’Autore” nel proprio negozio e posizionare i bollini creati ad hoc sul proprio panettone. Il panettiere bojanese non è nuovo a questi exploit, lo scorso anno vinse il primo premio alla 10ª edizione della Tenzone del Panettone, importante manifestazione nazionale riservata al ‘Panettone artigianale’, per la categoria del panettone innovativo con la specialità denominata “Avana”. Nel palmares di Stefano Priolo ci sono ottimi piazzamenti a vari concorsi nazionali prestigiosi del settore, tra questi un secondo posto al concorso nazionale promosso dalla Bakery 3.0 di Milano nel 2019. Stefano è presente anche nelle graduatorie stilate dal Gambero Rosso sia per il panettone natalizio e sia per le colombe. L’ultimo successo lo ha ottenuto qualche settimana fa vincendo la selezione nazionale per rappresentare l’Italia al 9° Mondial du Pain, insieme alla sua commis isernina Lucia Furioso, mondiali che si terranno il prossimo anno in Francia. I prelibati prodotti del giovane e brillante imprenditore bojanese si possono trovare oltre nel punto vendita di Bojano, a Isernia in corso Marcelli 269, e da sabato 3 dicembre anche in via Vitto