Lo chef molisano Luca Pennica non passa il turno a Cuochi d’Italia: «Una bella esperienza»

«Purtroppo non ce l’ho fatta. È stata una bella esperienza, impegnativa ma costruttiva. Ho ancora tanto da imparare ma ogni giorno cerco di dare il meglio… per me, per la mia famiglia e per voi che siete i miei clienti. Ringrazio di aver avuto la possibilità di conoscere due grandi chef come Gennaro Esposito e Cristiano Tomei e, come disse una persona piuttosto famosa,… After all, tomorrow is another day!». Così lo chef molisano Luca Pennica commenta su fb la sua uscita dal programma “Cuochi d’Italia”, condotto da Alessandro Borghese. Il cuoco del ristorante “Le Terre del Sacramento” purtroppo non è riuscito a passare il turno nella sifa contro la Toscana. Nonostante nel corso della puntata abbia messo “sul piatto” tutto il suo estro e la sua bravura. Una puntata, quella andata in onda ieri, venerdì 19 ottobre, su Tv8, che ha lasciato tutti con il fiato sospeso fino al giudizio insindacabile dei due chef Gennaro Esposito e Cristiano Tomei. A loro il duro compito di decretare il passaggio di turno dei cuochi attraverso la degustazione dei piatti tipici di ogni regione preparati dai 20 cuochi a seconda della provenienza. Gli stessi che hanno decretato l’uscita del giovane cuoco molisano che, pur non proseguendo la sua avventura nel noto programma culinario, ha sicuramente saputo tenere alto il buon nome del Molise.