Lo chef Bruno Barbieri incantato dal Molise: “Meta da rivalutare ricca di gioielli paesaggistici”

Ancora una vetrina importante per il Molise, protagonista nel settembre scorso di una puntata di “4 Hotel”, elogiato dal pluripremiato chef in un’intervista rilasciata a “Tv Sorrisi e Canzoni”

Era stato in Molise lo scorso settembre per la puntata di “4 Hotel” in onda su Sky dopo la pausa estiva attraversando residenze storiche, country house e alberghi diffusi immersi in un paesaggio affascinante, ma ancora troppo poco conosciuto. A distanza di pochi mesi il pluripremiato chef Bruno Barbieri, in un’intervista rilasciata a “Tv Sorrisi e Canzoni”, nel ricordare un particolare curioso dei suoi viaggi, ha raccontato che «una volta ero a Campobasso, una coppia mi ha fermato e il marito mi ha detto: “Lei Barbieri è la mia rovina. Da quando mia moglie segue “4 hotel” vuole portarmi in tutti i posti dove è stato lei”. E suggerisco – ha aggiunto Barbieri – anche di rivalutare il Molise, una meta poco frequentata, ricca di tanti gioielli paesaggistici, dove il caciocavallo è il principe delle ricette della tradizione».